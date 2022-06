Chwaliszów. W szambie odnaleziono ludzkie zwłoki. Ofiarą 40-latek, który zaginął rok temu

W poniedziałek (13 czerwca) z szamba na prywatnej posesji w Chwaliszowie koło Wałbrzycha (woj. dolnośląskie) wydobyto ciało około 40-letniego mężczyzny, który zaginął ponad rok temu. W sprawie zatrzymani zostali 50-letnia Katarzyna S. i jej partner, 52-letni Robert D. Mężczyźnie prokuratura zarzuca zabójstwo i znieważenie zwłok, a kobiecie - współudział w znieważeniu oraz zacieranie śladów przestępstwa - podał w środę portal Wałbrzych. Nasze Miasto.

REKLAMA

Kraków. Nie żyje 65-latek, który wjechał hulajnogą na próg zwalniający

Chwaliszów. 52-latek nie przyznał się do winy, ale potwierdził, że wrzucił ciało do szamba

We wtorek przeprowadzono sekcję zwłok. Wałbrzyska Prokuratura Rejonowa ustaliła wstępnie, że do zabójstwa mogło dojść między 6 a 7 stycznia 2021 r. Prokurator Marcin Witkowski, podkreślił, że 52-latek nie przyznał się do zabójstwa, ale potwierdził, że wrzucił ciało do szamba. Z uwagi na dobro śledztwa prokuratura nie podaje więcej szczegółów dotyczących zmarłego.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Kamień. Kobieta zderzyła się ze zgrabiarką. Nie udało się jej uratować

Prokurator poinformował, że wystąpiono z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie Roberta D. Decyzja ma być ogłoszona jeszcze w środę. W przypadku Katarzyny S. prokuratura poprzestanie na środkach wolnościowych i nie zawnioskuje o tymczasowy areszt. Kobiecie grozi jej do 5 lat więzienia. Jej partnerowi - nawet dożywocie.

"Fakt" ustalił, że zmarły 40-latek miał być w przeszłości partnerem zatrzymanej kobiety i znać osobiście oskarżonego o zabójstwo 52-latka.

Zobacz wideo Dlaczego morze to dobre miejsce na budowę elektrowni wiatrowych?

Zawada pod Tarnowem. Ludzkie zwłoki znalezione w studni

Ludzkie szczątki znaleziono niedawno także w Zawadzie pod Tarnowem. Natrafił na nie mężczyzna, który w zeszłą sobotę kosił trawę na działce. Postanowił zajrzeć na sąsiednią, opuszczoną posesję. Jego uwagę zwróciła studnia, w której odkrył zwłoki w zaawansowanym stopniu rozkładu (z tego powodu nie można ustalić płci zmarłej osoby). Szczątki zabezpieczono do sekcji. Tożsamość pomogą ustalić badania DNA.

- Będziemy ustalać przyczyny śmierci tej osoby - powiedział w rozmowie z PAP rzecznik prasowy małopolskiej policji Sebastian Gleń, cytowany przez Polsat News. Podkreślił, że na razie nie można w żaden sposób ustalić okoliczności tragedii.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>