Lubelskie. Zderzyła się ze zgrabiarką. Oderwany element przebił szybę auta. Kobieta nie żyje

W miejscowości Kamień pod Łukowem (woj. lubelskie) doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy miał zderzyć się ze sprzętem rolniczym podłączonym do ciągnika. Kobieta, która kierowała autem osobowym, zginęła na miejscu. Śledczy ustalają, jak wyglądał przebieg zdarzenia.

Lubelskie. Kobieta zginęła po zderzeniu ze zgrabiarką

Policjanci ustalili, że kobieta kierująca samochodem osobowym wymijała się z ciągnikiem w pobliżu zakrętu. Pojazd rolniczy poruszał się z doczepioną zgrabiarką. W czasie manewru mijania kobieta uderzyła w metalowy element zgrabiarki, który oderwał się i przebił przednią szybę samochodu. 40-latka doznała tak poważnych obrażeń, że jej życia nie udało się uratować.

"Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej stwierdzono, że oderwany od ciągnika element rolniczego przebił przednią szybę w samochodzie osobowym i uderzył kierującą nim kobietę" - poinformowała łukowska komenda straży pożarnej cytowana przez polsatnews.pl.

"Teraz policjanci pod nadzorem prokuratury będą prowadzić śledztwo, które ma ustalić dokładny przebieg i okoliczności tego tragicznego wypadku. Kierujący ciągnikiem 47-latek w chwili zdarzenia był trzeźwy" - poinformował asp. szt. Marcin Józwik z komisariatu w Łukowie. Śledczy sprawdzą m.in. czy do oderwania elementu zgrabiarki doszło już przed wypadkiem, czy w czasie zderzenia.

Policjanci w związku z tym tragicznym wypadkiem mają także apel do rolników.

"Apelujemy do rolników poruszających się po drogach, by dbali o właściwe zabezpieczenie i oznakowanie swych pojazdów i dołączonych do nich urządzeń rolniczych. Wszystkim uczestnikom ruchu drogowego przypominamy, iż w okresie prac polowych na drodze możemy spotkać poruszające się maszyny rolnicze i w związku z tym należy zachować ostrożność" - napisali w oficjalnym komunikacie.

