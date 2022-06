Masy ciepłego powietrza, które znajdują się nad Hiszpanią i Francją, zaczną docierać do Polski z zachodu. Najpierw upały pojawią się zatem w zachodniej części kraju. Słupki rtęci wskażą temperatury powyżej 30 st. C.



Pogoda w czerwcu. Do Polski napływa ciepłe powietrze z Afryki

Synoptycy zapowiadają, że największych upałów doświadczymy między 18 a 21 czerwca. Początkowo najcieplej będzie na zachodzie, jednak stopniowo masy ciepłego powietrza zaczną przesuwać się na wschód kraju. Największy upał będzie odczuwalny w najbliższy weekend (18-19 czerwca). Prognozowane są temperatury powyżej 30 st. C - przekazują synoptycy z portalu dobrapogoda24. Aktualnie w kraju panuje delikatne ochłodzenie, które jest związane z przejściem minionej doby frontu atmosferycznego, który przyniósł opady deszczu, burze, grad i silny wiatr.

Pogoda. Upały w Europie

Pierwsza fala upałów trwa właśnie w Hiszpanii, gdzie temperatura osiągnęła już 43 st. C i może wzrosnąć do 45 st. C. Są to najwyższe temperatury w Europie od początku tego roku. Zwrotnikowe powietrze, które napływa z Afryki, ruszy na północ oraz północny wschód w głąb kontynentu i przyniesie ciepłe masy powietrza do Francji (teraz temperatura wynosi tam około 37 st. C), Niemiec oraz do Polski.