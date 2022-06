Małpia ospa w Polsce. W przyszłym tygodniu w Warszawie ruszą szybkie testy PCR

Zobacz wideo Strzelce Krajeńskie. Rowerzysta wjechał w dziewczynkę na hulajnodze. Odpowie za to przed sądem

W Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym wykorzystywany będzie szybki test PCR. Dzięki niemu w ciągu czterech godzin będzie wiadomo, czy dana osoba jest zakażona wirusem małpy ospy. Obecnie próbki są przewożone do Holandii, dlaczego cała procedura trwa nawet 10 dni.

Test ten polega na pobieraniu wymazu ze skóry, z miejsca, w którym pojawiła się wysypka.

Dyrektorka placówki Agnieszka Kujawska-Misiąg podkreśliła, że szpital może przyjąć 200 pacjentów. Przygotowane są sale, personel i procedury. - To nie jest kwestia tego, że nagle pojawia się choroba i wszyscy muszą się wszystkiego uczyć od początku. Tutaj, po pierwsze - przygotowane są pomieszczenia, po drugie - jest to bardzo wysoko kwalifikowany personel. Ludzie bardzo sprawnie pracują i mogą przyjmować tych pacjentów - zapewniła Agnieszka Kujawska-Misiąg.

Konsultantka wojewódzka w dziedzinie chorób zakaźnych Grażyna Cholewińska-Szymańska poinformowała, że pierwszy i jedyny do tej pory pacjent w Polsce z potwierdzoną małpią ospą już opuścił szpital. - To był mężczyzna o umiarkowanym przebiegu klinicznym ze zmianami również o nasileniu umiarkowanym. Przebywał w szpitalu, zakończył 21 dni izolacji i wyszedł do domu pod nadzór sanitarno-epidemiologiczny - dodała lekarka.

