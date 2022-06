Zobacz wideo Co robić, gdy jesteś świadkiem przemocy wobec dzieci?

W poniedziałek Wirtualna Polska opublikowała materiał dot. przypadków znęcania się nad dziećmi, do których miało dochodzić w Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie pod Krakowem. Na doniesienia zareagowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. - Sprawa jest bulwersująca, nigdy nie powinno dochodzić do takich sytuacji. Osoby z niepełnosprawnościami muszą być szczególnie chronione. W tej sytuacji zawiódł system kontroli i ostrzegania - powiedział w rozmowie z WP wiceszef resortu Stanisław Szwed.

Polityk dodał, że sprawą zajmie się prokuratura. - Wiemy, że pojawiały się sygnały o nieprawidłowościach. Kontrolę nad DPS-ami sprawuje Urząd Wojewódzki, wiem, że w tym ośrodku kontrola już trwa. Zobaczymy, gdzie jest przyczyna tego, że informacje o nieprawidłowościach tak późno dotarły do organów ścigania i Urzędu Wojewódzkiego - podkreślił.

Wiącek reaguje ws. DPS w Jordanowie. "Dramatyczny obraz znęcania się"

Pilne kontrole w całym kraju

Stanisław Szwed przekazał również, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poleciło wojewodom w trybie natychmiastowym przeprowadzenie kontroli we wszystkich Domach Pomocy Społecznej w Polsce. Informację potwierdziła również szefowa resortu Marlena Maląg w mediach społecznościowych.

"W związku z doniesieniami medialnymi nt. nieprawidłowości w jednym z DPS-ów, zwróciłam się do wojewodów z prośbą o przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych w nadzorowanych przez nich DPS-ach i placówkach całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi, chorymi i seniorami" - napisała.

Koszmar w DPS w Jordanowie

Jak wynika z ustaleń dziennikarzy Wirtualnej Polski, w Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie zakonnice znęcały się nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Za niegrzeczne zachowanie miały one zamykać podopieczne w klatce.

Często stosowaną w ośrodku metodą ma być przywiązywanie niepełnosprawnych do łóżek. Dziennikarze opublikowali zdjęcia, na których widać skrępowane osoby. - Michalince, mocno upośledzonej, wiążą rękę do szczebelka paskiem jak do spodni, tylko mniejszym. Wszystko dlatego, że kiedy się budziła, wyciągała ciuchy z szaf i zapalała światło. Czasem opiekunowie zamykali ją na zapleczu i siedziała do rana na krześle. Ale pasek jest skuteczniejszy - opisała Agata, była pracownica.

- Dzieci są bite przez siostry zakonne, natomiast pracownicy świeccy stosują przemoc poprzez wykonywanie ich poleceń. Dotyczy to m.in. wsadzania do klatki czy wiązania. Najczęściej wiązała jednak Alberta. Myśmy z Olą odmawiały. Dzieciom zostają czerwone ślady, a raz opiekunka zacisnęła sznurek tak mocno, że nie mogłam Emilki rozwiązać. Zrobił się węzeł i musiałam pomagać sobie łyżką - powiedziała WP była terapeutka.

Jedna z podopiecznych miała być również bita mopem.

