Rzecznik Praw Obywatelskich reaguje ws. DPS w Jordanowie. "Dramatyczny obraz znęcania się, upokarzania"

W poniedziałek biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poinformowało w komunikacie o reakcji na doniesienia Wirtualnej Polski nt. DPS w Jordanowie.

REKLAMA

RPO reaguje na doniesienia ws. DPS w Jordanowie

"Według Wirtualnej Polski prowadzące ośrodek siostry prezentki od lat mają znęcać się nad dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną" - czytamy. "Portal ujawnił nagrania i zdjęcia dokumentujące takie naruszenia. Wobec powagi zarzutów związanych z funkcjonowaniem placówki, wskazujących na zagrożenie dobra wychowanków i naganne przypadki naruszenia praw i godności dzieci, Biuro RPO prosi Urząd Województwa Małopolskiego o podjęcie działań nadzorczych i kontrolnych, ze szczególnym uwzględnieniem stanu przestrzegania praw wychowanków placówki oraz przedstawienie informacji o poczynionych ustaleniach" - informuje biuro RPO.

Zobacz wideo Referendum w sprawie legalizacji aborcji? Hennig-Kloska: To referendum będzie miało sens po zmianie władzy

W rozmowie z TVN24 Marcin Wiącek powiedział, że opisana w mediach sytuacja "wymaga niezwłocznego wyjaśnienia i podjęcia właściwych środków". Rzecznik podkreślił, że z informacji w mediach wynika, iż w DPS w Jordanowie były już prowadzone czynności kontrolne.

Marcin Wiącek: Dramatyczny obraz

- Dlatego też zwróciłem się do wojewody z prośbą o udostępnienie wyników tych kontroli i informację, czy były podejmowane w tym zakresie działania nadzorcze - powiedział. Jak podkreślił, "jeśli informacje, które do nas docierają, się potwierdzą, to jest to dramatyczny obraz znęcania się nad ludźmi, upokarzania ludzi".

- Przypominam, że mamy do czynienia z ludźmi najsłabszymi, z dziećmi z niepełnosprawnościami. To ludzie, którzy powinni znajdować się pod szczególną opieką ze strony państwa - powiedział rzecznik praw obywatelskich. - Jeśli te informacje się potwierdzą, to nie wyobrażam sobie, żeby dzieci, które się znajdują w tym DPS w dalszym ciągu pozostawały pod opieką tych ludzi - mówił.

Posłanka KO interweniuje ws. DPS w Jordanowie. "Zatrzymać to bestialstwo"

W poniedziałek Wirtualna Polska opisała koszmar podopiecznych DPS w Jordanowie. Siostry zakonne miały tam od lat znęcać się nad osobami z niepełnosprawnościami intelektualnymi, wśród których były też dzieci. Dziennikarze opisali m.in. przypadki bicia, przywiązywania do łóżka oraz zamykania w klatce i wulgarnego obrażania. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie znęcania się. Dwie zakonnice z ośrodka usłyszały zarzuty - jedna znęcania się, druga utrudniania śledztwa.

WP o horrorze w DPS w Jordanowie. Dzieci miały być bite i zamykane w klatce