W ciągu ostatnich dni pogoda w Hiszpanii była naprawdę upalna. Na południu kraju w Kordobie i Sewilli temperatura powietrza wyniosła 42,2 oraz 42,6 st. C, w Andujar natomiast nawet 43 stopnie. Według krajowej służby meteorologicznej AEMET tak gorącej wiosny nie było od 20 lat.

Pogoda. Nadchodzi Lucyfer? Zrobi się naprawdę gorąco

Jak pisze Onet, obecna fala upałów w Hiszpanii może przypominać ubiegłorocznego Lucyfera, czyli wyż, który sprowadził do Europy wówczas ekstremalnie wysoką temperaturę. Dodatkowo z prognoz wynika, że w najbliższym czasie upał nie ustanie, lecz rozprzestrzeni się na kolejne regiony. Do środy prognozuje się nawet 38-43 stopnie Celsjusza.

Upał dotyka nie tylko Hiszpanię. Od czwartku wysokiej temperatury wystąpią też we Francji, Niemczech, Krajach Beneluksu czy Wielkiej Brytanii - temperatura podskoczy do 30 st. C w przypadku wysp i 34-36 st. C w Paryżu i Berlinie.

Koniec tygodnia upalny również w Polsce. "Pogodowy rollercoaster"

"Ten tydzień to pogodowy rollercoaster, czyli lato w pełni. Początek tygodnia w większości kraju ciepły i gorący z burzami, nawalnym deszczem, i bardzo silnym wiatrem, ale już we wtorek nieco chłodniej" - zapowiadają synoptycy IMGW pogodę na ten tydzień w Polsce.

Zgodnie z prognozami od środy znów czeka nas wzrost temperatury, a towarzyszyć jej będą przelotne opady deszczu. W czwartek również ciepło i powrót burz (szczególnie na południu kraju i Kujawach).

Od soboty natomiast z południa zacznie napływać gorące powietrze. Na zachodzie temperatura podskoczy do 30 stopni Celsjusza, a w niedzielę nawet do 33 stopni. Jednocześnie powieje wiatr w porywach do 65 kilometrów na godzinę.

