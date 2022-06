Czerśl. 4-latka wbiegła pod ciężarówkę. Dziecko zginęło na miejscu

Do wypadku doszło w poniedziałek (13 czerwca) około godz. 7:20 w miejscowości Czerśl (woj. lubelskie, pow. łukowski) na drodze wojewódzkiej nr 807. "Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący samochodem ciężarowym marki Man potrącił dziecko, które nagle wbiegło z posesji na jezdnię przed jadący pojazd. Niestety 4-latka w wyniku odniesionych obrażeń poniosła śmierć na miejscu" - zrelacjonował asp. szt. Marcin Józwik z łukowskiej policji.

Wypadek pod Łukowem. Nie żyje 4-latka. Kierowca ciężarówki był trzeźwy

Rzecznik dodał, że samochodem ciężarowym z dołączoną przyczepą z emulsją asfaltową kierował 49-letni mieszkaniec powiatu radzyńskiego. Mężczyzna w chwili wypadku był trzeźwy. "Teraz policjanci pod nadzorem prokuratury będą prowadzić śledztwo, które ma ustalić dokładny przebieg i okoliczności tego tragicznego wypadku" - dodał Jóźwik.

Droga wojewódzka nr 807 jest nieprzejezdna. Policja wyznaczyła objazdy przez miejscowość Sięciaszka. Na razie policja nie podaje więcej informacji na temat tragicznego wypadku.

Według wstępnych danych w 2021 roku na policję zgłoszono 22 802 wypadki oraz 420 627 kolizji drogowych. W porównaniu do 2020 roku jest to 738 wypadków mniej, w stosunku do 2019 roku to natomiast spadek o 7 486. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 2 233. Jest to także niższy wynik, niż rok wcześniej - wówczas w wypadkach zginęło 2 491 ofiar (o 258 mniej, z kolei w porównaniu do 2019 roku liczba ofiar jest niższa o 676). W 2020 roku w wypadkach ranne zostały 26 413 osób, czyli o 50 mniej niż w 2020 r. i o 9 064 mniej niż w 2019.