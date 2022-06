Nowe święto państwowe 20 czerwca. Czy będzie wolne od pracy? Co ze szkołą?

Nowe święto państwowe zbliża się wielkimi krokami. Już za tydzień, w poniedziałek 20 czerwca, po raz pierwszy będziemy obchodzić Dzień Powstań Śląskich. Ma on upamiętnić trzy powstania śląskie z lat 1919-1921, których efektem było przyłączenie Górnego Śląska do odradzającej się Rzeczypospolitej. Ustawa dotycząca święta została uchwalona przez Sejm 12 maja. Prezydent Andrzej Duda podpisał ją natomiast przed tygodniem - we wtorek 7 czerwca.

REKLAMA

Zobacz wideo Andrzej Duda jest dobrym prezydentem? Pytamy Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk

Nowe święto państwowe. Czy będzie wolne od pracy i szkoły?

- To święto jest ustanawiane dla kolejnych pokoleń, by zawsze pamiętały, jaką cenę trzeba zapłacić, by Polska była Polską - mówił po podpisaniu ustawy prezydent Andrzej Duda o ustanowieniu 20 czerwca Dniem Powstań Śląskich.

Nowe święto jest szczególnie ważne dla mieszkańców Śląska, gdzie odbędą się huczne obchody tego dnia. Mimo że Dzień Powstań Śląskich zyskał status święta państwowego, nie będzie on jednak wolny od pracy. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku szkół. 20 czerwca uczniowie będą musieli pojawić się na lekcjach.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Dodatek do emerytury. Seniorzy po 65 roku życia mogą na tym sporo zyskać

Święta państwowe a dni wolne od pracy

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że święto państwowe, nie musi być dniem wolnym od pracy. W Polsce świąt ustawowo wolnych od pracy jest trzynaście, a tylko trzy z nich to święta państwowe - Święto Pracy - 1 maja; Święto Konstytucji 3 Maja oraz Święto Niepodległości - 11 listopada.

W 2022 roku dni wolne od pracy wypadają w terminach:

1 stycznia (sobota) - Nowy Rok,

6 stycznia (czwartek) - Trzech Króli,

17 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,

18 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny,

1 maja (niedziela) - Święto Pracy,

3 maja (wtorek) - Święto Konstytucji 3 Maja,

5 czerwca (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki),

16 czerwca (czwartek) - Boże Ciało,

15 sierpnia (poniedziałek) - Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada (wtorek) - Wszystkich Świętych,

11 listopada (piątek) - Święto Niepodległości,

25 grudnia (niedziela) - Boże Narodzenie,

26 grudnia (poniedziałek) - Boże Narodzenie.

Kiedy zakończenie roku szkolnego 2022?

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.