Gdzie jest burza? Zbliżają się nawałnice, RCB rozsyła alerty. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"

W poniedziałek najsilniejszych burz należy spodziewać się we wschodniej połowie kraju. Dla centrum i północnego wschodu Polski prognozowane są burze wielokomórkowe dające intensywne opady deszczu do około 30-40 mm. Bliżej zachodu burzom towarzyszyć będzie silny wiatr - osiągający w porywach do 90 km/h, a miejscami nawet 100 km/h - oraz grad. Opady deszczu będą na ogół krótkotrwałe i intensywne - do 20-30 mm, ale - jak tłumaczą synoptycy IMGW - miejscami może dochodzić do kumulacji opadów z kilku burz i tam suma opadów wyniesie już około 40 mm.

"W kolejnych godzinach aktywność burzowa będzie wzrastać. Burzom towarzyszyć będą zjawiska o coraz większym natężeniu. Burze najszybciej, bo już od godzin porannych, będą rozwijać się w zachodniej Polsce, w pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny po Pomorze. Około południa groźne burze zaczną tworzyć się również we wschodniej połowie kraju" - podaje instytut.

Burze w poniedziałek 13 czerwca. Alert RCB dla 12 województw. Ostrzeżenia wydał też IMGW

"Uwaga! Dziś (13.06) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - to alert, który Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do odbiorców na terenie 12 województw. RCB zaapelowało o pozostanie w domach i zabezpieczenie rzeczy, które mógłby porwać wiatr. Uprzedzono też, że przez burze mogą wystąpić przerwy w dostawie prądu.

W związku z burzami IMGW wydał ostrzeżenia drugiego (pomarańczowe) i pierwszego (żółte) stopnia dla prawie całego kraju. Więcej szczegółów w poniższym artykule:

Pogoda. IMGW ostrzega przed burzami z gradem w 14 województwach

Gdzie jest burza? Stan na godz. 7:30 w poniedziałek 13 czerwca [RADAR BURZ]

W poniedziałek w godz. 7:30-8:00 burze pojawiły się w województwach:

pomorskim (okolice: Skórcz, Węsiory, Brusy, Jezioro Charzykowskie);

kujawsko-pomorskim (okolice: Chełmno, Świecie, Grudziądz, Pruszcz, Bydgoszcz, Szubin, Janikowo);

lubuskie / dolnośląskie (okolice: Gozdnica);

łódzkie (okolice: Piotrków Trybunalski, Kamieńsk, Szczerców, Złoczew);

śląskie (okolice: Kłobuck);

opolskie (okolice: Strzelce Opolskie);

wielkopolskie (okolice: Opalenica, Gołańcz).

Burze w nocy z poniedziałku na wtorek

Jak zapowiada IMGW, burze zaczną słabnąć w poniedziałek wieczorem, ale jeszcze w nocy mogą pojawić się na krańcach północnych i we wschodniej Polsce.

"Najgroźniejsze burze prognozowane są na krańcach wschodnich Polski w pierwszych godzinach nocnych. W późniejszym czasie potencjał do generowania silnych zjawisk w trakcie burz będzie maleć. Początkowo na tym obszarze możliwe są jeszcze opady deszczu w czasie burz do 15-20 mm oraz porywy wiatru to 80 km/h" - zapowiadają synoptycy. "Na pozostałym wyznaczonym obszarze burze będą słabsze. Tam opady deszczu nie powinny przekraczać 5-10 mm, a porywy wiatru mogą dochodzić do około 60 km/h" - dodają.

