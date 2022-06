Pogoda. IMGW ostrzega przed burzami z gradem. Żółte i pomarańczowe alerty w 14 województwach

Pogoda w poniedziałek przyniesie burze w całej Polsce. Jak wskazują synoptycy IMGW, będzie to związane z pofalowanym frontem atmosferycznym przemieszczającym się nad krajem. Najsilniejszych zjawisk możemy spodziewać się na wschodzie. IMGW ostrzega przed burzami z gradem w 14 województwach.

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW przed burzami. W wielu regionach zrobi się niebezpiecznie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał szereg ostrzeżeń meteorologicznych przed burzami z gradem - to alerty zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia. Zagrożenie drugiego stopnia prognozowane jest dla województw:

pomorskiego (wschodnie powiaty),

warmińsko-mazurskiego,

kujawsko-pomorskiego (wschodnia połowa województwa),

podlaskiego,

mazowieckiego,

lubelskiego,

łódzkiego,

wielkopolskiego (wschodnia i południowa część regionu),

świętokrzyskiego,

śląskiego,

małopolskiego,

podkarpackiego.

Pogoda na dziś. IMGW ostrzega przed burzami z gradem

W wymienionych regionach burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu od 20 do 30 mm, lokalnie nawet do 40 mm. Miejscami spadnie grad. Wiatr powieje z prędkością do 90 kilometrów na godzinę, lokalnie może rozpędzić się nawet do 100 km/h. Alerty obowiązują od godz. 11 do 20 w poniedziałek (północne regiony) i od godz. 13 do 21 (regiony centralne i południowe).

Synoptycy IMGW wydali też alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Te będą obowiązywać w województwach:

pomorskim (oprócz wschodnich powiatów, dla których wydano ostrzeżenia drugiego stopnia),

kujawsko-pomorskim (powiaty: chełmiński, świecki, tucholski, sępoleński, bydgoski, Bydgoszcz, nakielski, żniński, w pozostałych obowiązują alerty drugiego stopnia),

wielkopolskim (powiaty: złotowski, pilski, chodzielski, wągrowiecki, gnieźnieński, obornicki, poznański, Poznań, średzki, śremski, kościański, leszczyński, Leszno, gostyński, rawicki),

dolnośląskim (oprócz powiatów północnych),

opolskim.

Synoptycy przewidują burze z silnymi opadami deszczu od 15 do 25 mm, spadnie też grad. Wiatr powieje z prędkością do 80 kilometrów na godzinę. Alerty obowiązują od godz. 9 do 18 w poniedziałek.

