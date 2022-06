Komenda Powiatowa Policji w Ełku opublikowała odtworzony wizerunek mężczyzny, którego ciało znaleziono w 1996 roku w jeziorze Ełckim. Do tej pory śledczym nie udało się ustalić jego tożsamości. Dlatego użyto specjalistycznych systemów, by zrekonstruować wygląd twarzy zmarłego. Policja apeluje do świadków, którzy rozpoznają jego wizerunek, by zgłosili się i przekazali informacje na jego temat.

