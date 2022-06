Do zdarzenia doszło w kwietniu 2014 roku w miejscowości Łęczna w województwie lubelskim. Początkowo wykluczono udział osób trzecich, jednak w wyniku prowadzonego śledztwa ustalono, że 60-latka została otruta. Podejrzewano członków rodziny, jednak do dziś nie ustalono, kto mógłby przyczynić się do śmierci kobiety. Zebrany materiał dowodowy zostanie ponownie rozpatrzony przez śledczych z zespołu niewykrytych zabójstw (Archiwum X).



Lubelskie. 60-latka została otruta środkiem do ochrony roślin

Ciało 60-latki zostało znalezione w jej mieszkaniu 4 kwietnia 2014 roku. Kobieta leżała na podłodzie, oparta o fotel. - Nie było widocznych zewnętrznych obrażeń. Charakterystyczne było jednak to, że kobieta miała mokre włosy. Szczegółowe oględziny ciała wykazały ponadto ślady zielonej substancji na ustach - mówi komisarz Andrzej Fijołek, rzecznik lubelskiej policji.

Po przeprowadzonej sekcji ustalono, że kobieta została otruta środkiem do ochrony roślin. - Śledztwo prowadzone w tej sprawie nie doprowadziło do ustalenia sprawcy. Niemniej wykluczono, aby zabójstwa mogła dokonać osoba spoza członków rodziny - zaznacza rzecznik policji.

Lubelskie. Archiwum X pomoże w ustaleniu zabójcy 60-latki

Sprawa śmierci 60-latki została przekazana do policyjnego Archiwum X. - Dzięki nowoczesnym metodom badań laboratoryjnych, ponownej analizie sprawy oraz pracy operacyjnej bardzo często dochodzi do ustalenia sprawców zabójstw. Policjanci z lubelskiego Archiwum X liczą, że tak będzie również w tym przypadku - podkreśla kom. Fijołek. Jednocześnie policja zwraca się z apelem do osób, które mają informacje w tej sprawie, z prośbą o kontakt pod numer telefonu: 47 811 44 11.

Zespół do spraw niewykrytych zabójstw, zespół do spraw przestępstw niewykrytych - czyli Archiwum X - to tajny zespół, działający przy komendzie wojewódzkiej policji w Polsce. Zespół ten zajmuje się rozwikływaniem zbrodni, które zostały umorzone ze względu na niewykrycie sprawcy. Obecnie Archiwa X znajdują się we wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce oraz przy Komendzie Głównej Policji.