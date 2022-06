Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach przygotował nowy kierunek studiów podyplomowych na rok akademicki 2022/2023. "Studia stanowią unikatową na polskim rynku propozycję edukacyjną" - zapewnia uczelnia.

Katowice. Zarządzanie parafią nowym kierunkiem na Uniwersytecie Ekonomicznym

Jak czytamy na stronie uczelni, nowy kierunek studiów skierowany jest "w głównej mierze" do księży, którzy przygotowują się do pełnienia funkcji proboszcza, lub już taką pełnią, a także do absolwentów studiów wyższych, którzy są zainteresowani taką tematyką i chcą nabyć w tym obszarze specjalistyczne kompetencje.

Uczelnia podkreśla, że studia mają zapewnić praktyczną i użyteczną wiedzę dotyczącą "wiedzy z zakresu zarządzania parafiami, w szczególności w obszarze finansowo-ekonomicznych oraz prawno-organizacyjnych aspektów funkcjonowania parafii, a także działalności marketingowej parafii".

Celem studiów jest nie tylko przekazanie wiedzy i wypracowanie umiejętności praktycznego jej wykorzystania, ale także zbudowanie społeczności absolwentów i wykładowców kierunku wspierających się wzajemnie poprzez aktywną wymianę doświadczeń

- podkreśla uniwersytet.

Zarządzanie parafią na UE w Katowicach. Co składa się na program kierunku?

Nowy kierunek został podzielony na dwa semestry składające się łącznie ze 145 godzin wykładów i warsztatów. Jego program został podzielony na sześć modułów:

Organizacja i zarządzanie;

Marketing;

Ekonomia i finanse;

Prawo;

Wsparcie procesów zarządczych;

Warsztaty z praktykami zarządzania.

W ramach modułów znajdą się takie przedmioty, jak m.in. zarządzenie nieruchomościami parafii, psychologiczne i socjologiczne aspekty zachowań parafian, działalność marketingowa parafii, kształtowanie wizerunku i PR parafii, media społecznościowe parafii, fundrising - pozyskiwanie środków finansowych dla parafii.

Studia odbywać będą się stacjonarnie w formie dwudniowych zjazdów (czwartki i piątki) na katowickiej uczelni. Czesne w nadchodzącym roku akademickim wnosi cztery tys. zł, przewidziane zostały jednak zniżki dla absolwentów uczelni.

