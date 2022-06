Czy w Boże Ciało sklepy są otwarte? Które dyskonty będą czynne w długi weekend? [LISTA]

Jak wiadomo, większość sklepów jest nieczynna w niedziele (poza wyznaczonymi odgórnie niedzielami handlowymi) i święta. Czynne w te dni mogą być jedynie dyskonty, w których za ladą staną właściciele przedsiębiorstwa. Za nieprzestrzeganie obowiązującego prawa, pracodawca może otrzymać karę wynoszącą nawet 100 tysięcy złotych! Czy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa też wlicza się na listę dni niehandlowych? Czy w Boże Ciało sklepy są otwarte?

Handel w święta. Czy w Boże Ciało sklepy są otwarte?

Boże Ciało to święto kościelne i od wielu lat znajduje się na liście dni ustawowo wolnych od szkoły i pracy. Oznacza to, że 16 czerwca 2022 roku w zasadzie wszystkie sklepy będą nieczynne. Od tej reguły jest kilka wyjątków. Otwarte mogą pozostać sklepy na stacjach benzynowych oraz dyskonty, za których ladą stanie sam właściciel bądź członkowie jego rodziny. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, kary finansowe za nieprzepisowe funkcjonowanie sklepu są naprawdę wysokie. Z tego powodu nie zobaczymy wielu czynnych dyskontów w Boże Ciało. Pozostaje zadać pytanie: co z długim weekendem? Czy sklepy będą otwarte już w piątek?

Długi weekend od 17 czerwca. Które sklepy będą czynne?

Pomimo tego, że 17 czerwca 2022 roku nie jest dniem wolnym, dla wielu Polaków Boże Ciało to także możliwość na wydłużenie weekendu do czterech dni. Czy sklepy będą czynne w piątek i przez weekend? Tak, w zasadzie wszystkie dyskonty będą otwarte 17 i 18 czerwca zgodnie z normalnym harmonogramem. Zarówno sieci hipermarketów, jak i małe sklepy, będą czynne aż do niedzieli. Ostatni dzień długiego weekendu (19 czerwca) jest niehandlowy. W niedzielę otwarte będą jedynie dyskonty, w których klientów obsługiwać będą jedynie właściciele lub franczyzobiorcy. Większe zakupy musisz więc rozplanować na sobotę.

