18-letnia mieszkanka Elbląga została wezwana na Komendę Miejską Policji w Elblągu jako świadek. Dotyczyło to uszkodzenia taksówki z marca 2022 roku. W rozmowie z Elbląską Gazetą Internetową "Portel" przyznała, że wracała wtedy ze znajomymi z imprezy. W trakcie jazdy taksówką doszło do kłótni z kierowcą. Gdy wysiedli, jeden ze znajomych uderzył ręką w samochód, powodując wgniecenie.

Elbląg. 18-latka nagrała przesłuchanie na komendzie policji. "Będzie nam mówić, że się nachlała i nic nie pamięta!"

- Nasłuchałam się wielu opowieści o tym, jak może wyglądać przesłuchanie, więc postanowiłam włączyć nagrywanie w telefonie przed wejściem na komendę - wyjaśniła swoje działania dziewczyna. Z relacji 18-latki wynika, że dwóch policjantów wezwało ją do pokoju i chcieli, by podała nazwisko kolegi, który uszkodził taksówkę.

- Kazali oddać mi telefon, zaczęli mnie szarpać, wyzywać od gówniar, przeklinali, mówili, że nastrzelają mi klapsów - opowiedziała. W trakcie przesłuchania miała też być przetrzymywana za ramiona tak, by nie móc wstać z krzesła. 18-latka dodała, że nie chciała oddać im telefonu, by nie zauważyli, że nagrywa przesłuchanie. W końcu podała dane chłopaka. - To był kolega mojego byłego chłopaka i nie chciałam mu robić problemów - wyjaśniła.

Nagranie z przesłuchania trafiło do internetu. Słychać na nim, jak policjanci mówią m.in. "Myślisz, że przyszłaś tutaj i będziesz nas wk… od samego rana" czy "18-letnia gówniara będzie nam mówić, że się nachlała i nic nie pamięta!".

Sprawa trafiła już do Prokuratury Rejonowej w Elblągu. Zawiadomienie o przekroczeniu uprawnień przez elbląskich policjantów złożyła wspomniana 18-latka.

Komentarz w sprawie wydała także policja. "Komendant Miejski Policji w Elblągu 6 czerwca w oparciu o przepisy Ustawy o Policji zlecił przeprowadzenie czynności wyjaśniających dotyczących opisywanej sytuacji w celu rzetelnego zbadania i wyjaśnienia wszystkich okoliczności tej sprawy" - cytuje odpowiedź portal portel.pl.

