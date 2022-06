Blokada stacji Orlen - gdzie odbędą się protesty? Jest instrukcja od organizatorów [LISTA]

Jak informują organizatorzy, akcja "Blokujemy Orlen" polega na tworzeniu sztucznej kolejki do dystrybutorów w wybranych stacjach PKN Orlen. Kierowcy mogą, tak jak podczas wcześniejszych protestów, blokować zjazd na stację, włączając światła awaryjne i podnosząc maski samochodów. Organizatorzy mają też inne pomysły na to, jak zablokować pracę tych stacji.

"Blokujemy Orlen" - jak ma wyglądać akcja?

"Uczestnik protestów podjeżdża pod dystrybutor, wychodzi z pojazdu i kieruje się w stronę słupka z rękawiczkami, które założy, by bezpiecznie otworzyć wlew i podnieść pistolet paliwowy i - widząc cenę - rozmyśla się, zamyka bak, wyrzuca rękawiczki do śmietnika i wraca do samochodu. Może też się przydarzyć, że ktoś będzie musiał skorzystać nagle z toalety, bo kiszki dostały rozstroju. Następnie protestujący jedzie z powrotem na koniec kolejki, a kolejna osoba robi to samo co jej poprzednik i tak w koło Macieju" - napisano na Facebooku.

We wcześniejszych wpisach wyjaśniono też, jakie są powody akcji. "Nie podoba nam się polityka Orlenu, który mimo kursu dolara i cen za baryłkę ropy śrubuje ceny na polskim rynku paliw. Nie jesteśmy również zadowoleni z tego jak rząd (nie) radzi sobie z tym problemem, a wręcz zamiata go pod dywan i mydli ludziom oczy, jakoby nie był odpowiedzialny za obecną sytuację" - czytamy w komunikacie organizatorów.

Blokada stacji Orlen - gdzie odbędą się protesty?

Protesty odbędą się w następujących regionach:

Aleksandrów Łódzki, ul Konstantynowska 17 (godz. 16:00 do 18:00);

Będzin, ul. Czeladzka 39 (godz. 16:00 do 18:00);

Bełchatów, Aleja Włókniarzy 1 (godz. 16:00 do 18:00);

Białystok, ul. Księdza Stanisława Suchowolca 12 (godz. 16:00 do 18:00);

Bielsko-Biała, ul. Warszawska 32, Warszawska 357, Żywiecka 88, Cieszyńska 491 i Górska 2 (godz. 16:00 do 18:00);

Bochnia, ul. Wiśnicka 18 i Brzeska 42 (godz. 16:00 do 18:00);

Brzeziny, ul. T. Kościuszki 16 (godz. 16:00 do 18:00);

Bydgoszcz, ul. Bernardyńska 9, ul. Grunwaldzka 142, ul. Kujawska 71 (godz. 16:00 do 18:00);

Ciechocinek, ul. Mikołaja Kopernika 56 (godz. 16:00 do 18:00);

Czarnków, ul. Kościuszki 95 (godz. 16:00 do 18:00);

Częstochowa, ul. Drogowców 23/25 (godz. 16:00 do 18:00);

Człuchów, ul. Szczecińska 46 (godz. 16:00 do 18:00);

Dąbrowa Górnicza, ul. Legionów Polskich 2 (godz. 15:00 do 18:00);

Elbląg, Nowodworska 45 (godz. 16:00 do 18:00);

Gdańsk, ul. Generała Henryka Dąbrowskiego 4 i Aleja Grunwaldzka 258 (godz. 16:00 do 18:00);

Gdynia, ul. Śląska 45 (godz. 16:00 do 18:00);

Gliwice, ul. Pszczyńska 52 (godz. 16:00 do 18:00);

Gniezno, ul. Poznańska 110 (godz. 16:00 do 18:00);

Gorzów Wielkopolski, ul. Złotego Smoka 1 (godz. 16:00 do 18:00);

Gostynin, ul. Płocka 44 (godz. 16:00 do 18:00);

Grodzisk Wielkopolski, ul. Rakoniewicka 33 (godz. 16:00 do 18:00);

Grudziądz, ul. Chełmińska 173 (godz. 16:00 do 18:00);

Góra, ul. Wrocławska 80 (godz. 16:00 do 18:00);

Inowrocław, ul. Szosa Bydgoska 22 (godz. 16:00 do 18:00);

Jarocin, ul. Wojska Polskiego 135a (godz. 16:00 do 18:00);

Jastrzębie-Zdrój, Aleja Józefa Piłsudskiego 66 (godz. 16:00 do 18:00);

Kalisz, ul. Poznańska 99 (godz. 16:00 do 18:00);

Kalisz Pomorski, ul. Toruńska 8 (godz. 16:00 do 18:00);

Katowice, ul. Piotrowicka 92, Aleja Murckowska 22 i Aleja Murckowska 5 (godz. 16:00 do 18:00);

Kędzierzyn-Koźle ul. Jana Pawła II, I. Łukasiewicza 2, Kozielska 8a (godz. 15:00 do 18:00);

Kielce, ul. Żytnia 1a (godz. 16:00 do 18:00);

Kluczbork, ul. Wołczyńska 1 (godz. 16:00 do 18:00);

Kłodawa, ul. Kardynała Wyszyńskiego 94 (godz. 16:00 do 18:00);

Kłodzko, ul. Moniuszki 4 (godz. 16:00 do 18:00);

Koluszki, ul. Partyzantów 8A (godz. 16:00 do 18:00);

Kołobrzeg, ul. Koszalińska 78 (godz. 16:00 do 18:00);

Koszalin, ul. Bohaterów Warszawy 25, Gnieźnieńska 39, Piłsudskiego 37A, Morska 150A, Władysława IV 135 i Młyńska 46 (godz. 16:00 do 18:00);

Kraków, ul. Stefana Grota-Roweckiego 33 (godz. 16:00 do 18:00);

Krynica-Zdrój, ul. Zawodzie 2 (godz. 16:00 do 18:00);

Kutno, ul. Tadeusza Kościuszki 56 (godz. 16:00 do 18:00);

Kwidzyn, ul. Sportowa 32a (godz. 16:00 do 18:00);

Legnica: ul. Chojnowska 154 (godz. 16:00 do 18:00);

Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 6 (godz. 16:00 do 18:00);

Lublin, ul. Głęboka 32, ul. Droga Męczenników Majdanka 16 i ul. Gęsia (godz. 15:00 do 20:00);

Łeba, Aleja Świętego Mikołaja 41 (godz. 16:00 do 18:00);

Łomża, ul. Szosa Zambrowska 100 (godz. 16:00 do 18:00);

Łódź, ul. Juliana Tuwima 7 i aleja Grzegorza Palki 7 (godz. 16:00 do 18:00);

Malbork, ul. Grobelno 69 (godz. 16:00 do 18:00);

Mielec, ul. Legionów 80 (godz. 16:00 do 18:00);

Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 220 (godz. 16:00 do 18:00);

Mrągowo, ul. Olsztyńska 11 i Młodkowskiego 1 (godz. 16:00 do 18:00);

Mszczonów, ul. 3 Maja 1 (godz. 16:00 do 18:00);

Murowana Goślina, ul. Poznańska 63 (godz. 16:00 do 18:00);

Myślenice, ul. Jana Sobieskiego 17C (godz. 16:00 do 18:00);

Nowe Miasto nad Wartą, ul. Poznańska 47 (godz. 16:00 do 18:00);

Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Generała Wiktora Thommee 3 (godz. 16:00 do 18:00);

Nowy Sącz, ul. Lwowska 140 (godz. 16:00 do 18:00);

Nysa, ul. Kraszewskiego 7 (godz. 16:00 do 18:00);

Obrowo, ul. Warszawska 5 (godz. 16:00 do 18:00);

Olsztyn, Aleja Generała Władysława Sikorskiego 21 (godz. 16:00 do 18:00);

Oława, ul. Opolska 31 (godz. 16:00 do 18:00);

Opole, ul. Ozimska 206 i ul. Wrocławska 400 (godz. 16:00 do 18:00);

Ostrołęka, ul. Wojska Polskiego 7 (godz. 16:00 do 18:00);

Ostróda, ul. Grunwaldzka 54 (godz. 16:00 do 18:00);

Ostrów Wielkopolski, Poznańska 76 (godz. 16:00 do 18:00);

Piekary Śląskie, ul. Bytomska 361 (godz. 16:00 do 18:00);

Piła, al. Niepodległości 45 (godz. 16:00 do 18:00);

Piotrków Trybunalski, ul. Sulejowska 134 (godz. 16:00 do 18:00);

Płock, Aleja marszałka Józefa Piłsudskiego 2 (godz. 16:00 do 18:00);

Poznań, ul. Bałtycka 4A i ul. Dąbrowskiego 315 (godz. 16:00 do 18:00);

Przemyśl, ul. Armii Krajowej 2 (godz. 16:00 do 18:00);

Pszczyna, ul. Górnośląska 42 (godz. 16:00 do 18:00);

Racibórz, ul Rybnicka 59 i 1 Maja 2 (godz. 16:00 do 18:00);

Radom, ul. 1095 roku 24 i ul. Kielecka 22/24A (godz. 16:00 do 18:00);

Radomsko, ul. Brzeźnicka 53 (godz. 16:00 do 18:00);

Rawa Mazowiecka, ul. Katowicka 3 (godz. 16:00 do 18:00);

Rybnik, ul. Wyzwolenia 44 (godz. 16:00 do 18:00);

Rzeszów, ul. Warszawska 75a (godz. 16:00 do 18:00);

Siedlce, ul. Brzeska 1 (godz. 16:00 do 18:00);

Siemiatyczne, ul. Białostocka 14 (godz. 16:00 do 18:00);

Sieradz, ul. Jana Pawła II 61 (godz. 16:00 do 18:00);

Skierniewice, ul. Widok 18 (godz. 16:00 do 18:00);

Sochaczew, ul. Warszawska 82 (godz. 16:00 do 18:00);

Stryków, ul. Brzezińska 6 (godz. 16:00 do 18:00);

Suwałki, ul. Wojska Polskiego 35 (godz. 16:00 do 18:00);

Szczecin, ul. Mikołaja Kopernika 19 (godz. 16:00 do 18:00);

Świdnica, ul. Towarowa 7 i ul. Esperantystów 14 (godz. 16:00 do 18:00);

Świebodzin, ul. Wojska Polskiego 8 (godz. 16:00 do 18:00);

Świnoujście, ul. Wybrzeże Wład. IV 10 (godz. 16:00 do 18:00);

Tomaszów Mazowiecki, ul. św. Antoniego 92/94 (godz. 16:00 do 18:00);

Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 88 (godz. 16:00 do 18:00);

Turek, ul. Łąkowa 2 (godz. 16:00 do 18:00);

Ustka, ul. Grunwaldzka 1 (godz. 16:00 do 18:00);

Wadowice, ul. Wenecja 6 (godz. 16:00 do 18:00);

Wałbrzych, ul. 1-go Maja 60 (godz. 16:00 do 18:00);

Wałcz, ul. Kołobrzeska 41 (godz. 16:00 do 18:00);

Warszawa, ul. Michała Spisaka 1, ul. Wydawnicza 72 i ul. Jagiellońska 86 (godz. 16:00 do 18:00);

Wieliczka, ul. Krakowska 4 (godz. 16:00 do 18:00);

Władysławowo, ul. Gdańska 107 (godz. 16:00 do 18:00);

Włocławek, ul. Witosa 1 (godz. 16:00 do 18:00);

Wołomin, Aleja Armii Krajowej 20 (godz. 16:00 do 18:00);

Wrocław, ul. Curie-Skłodowskiej 14 i ul. Ślężna 129a (godz. 16:00 do 18:00);

Września, ul. Wrocławska 41a (godz. 15:00 do 18:00);

Występa, Występa 63 (godz. 16:00 do 18:00);

Zabrze, ul. Wolności 508 (godz. 16:00 do 18:00);

Zakopane, ul. Ustup 1B (godz. 16:00 do 18:00);

Zamość, ul. Hrubieszowska 30b (godz. 16:00 do 18:00);

Zgierz, ul. Długa 177 (godz. 16:00 do 18:00);

Zielona Góra, ul. Wrocławska 36a (godz. 16:00 do 18:00);

Żory, ul. Kościuszki 35 (godz. 16:00 do 18:00).

Lista miast i adresy stacji aktualizowane są na stronie blokujemyorlen.pl/kalendarium.

