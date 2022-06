W tym tygodniu do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Barbary w Sosnowcu trafiły dwie osoby, które razem piły skażony denaturat, zakupiony najprawdopodobniej w sklepie w Dąbrowie Górniczej. Jak przekazały władze placówki, stan pacjentów jest "skrajnie ciężki".

Śląsk. Kolejne przypadki zatrucia denaturatem. Stan mężczyzn jest ciężki

Dąbrowa Górnicza. Policjanci szukają osób, które mogły kupić skażony denaturat

Policjanci z wydziału w Dąbrowie Górniczej poszukują osób, które mogły zakupić prawdopodobnie skażoną partię denaturatu (przeznaczonego do celów gospodarczych), w sklepie przy ulicy Sienkiewicza 15. Każdy, kto w okresie do 25 maja kupił tam ten produkt, jest proszony o pilny kontakt z funkcjonariuszami. "Prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Komendą Miejską Policji w Dąbrowie Górniczej (tel. 47 85 222 55 lub 85 222 80)" - czytamy w komunikacie.

Największa liczba zgonów spowodowana wypiciem zakażonego denaturatu przypadła na przełom marca i kwietnia. Seria śmiertelnych zatruć notowana była w województwach śląskim i łódzkim. Wówczas też sanepid przeprowadził szerokie kontrole i badania próbek denaturatu. W sumie wycofanych z obrotu zostało 18 tys. butelek śmiertelnie niebezpiecznego produktu. W laboratoriach przebadano tysiące próbek, a ponadto prokuratura prowadzi dwa duże śledztwa w tej sprawie.

Jak się okazało, kwestionowane próbki denaturatu pochodziły od jednego producenta, którego biuro znajduje się w Krakowie, a produkcja, dystrybucja i magazyn zlokalizowane są w województwie świętokrzyskim.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, z obrotu wycofano:

Denaturat alkohol etylowy skażony porektyfikacyjny" w opakowaniach o pojemności 500 ml, z partii oznaczonej datami: 02.03.2022 r., 04.03.2022, 10.03.2022 i 22.03.2022;

Denturax alkohol etylowy skażony porektyfikacyjny", oznaczone datami: 01.03.2022, 09.03.2022 i 10.03.2022.

Denaturat nie jest przeznaczony do spożycia, ale ze względu na niską cenę bywa kupowany jako alkohol. W denaturacie znajduje się metanol, którego spożycie skutkuje ciężkim zatruciem. Tylko 4 ml tej substancji może prowadzić do uszkodzenia nerwu wzrokowego, a 30 mln to już dawka śmiertelna. Niestety alkohol metylowy w smaku ani zapachu nie różni się zupełnie od alkoholu etylowego.

