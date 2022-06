Warszawa. Kontrola w ośrodku, uchodźcy z Ukrainy zostaną przeniesieni. "Poważne wątpliwości" wojewody

W piątek 10 czerwca wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł poinformował, podczas kontroli w centrum pomocy uchodźcom na hali Global Expo przy ul. Modlińskiej zostały wykryte nieprawidłowości.

Warszawa. Trwa wyjaśnianie nieprawidłowości w ośrodku dla uchodźców przy ul. Modlińskiej

- Na hali na Modlińskiej przebywa obecnie tysiąc osób, może tysiąc dwieście - przekazał, dodając, że "mamy tu do czynienia ze sprawą do wyjaśnienia".

Operator podaje liczby znacznie większe. Będzie to wymagało korekt

- wyjaśnił i dodał: - Jest sporne, czy partner, z którym mamy umowę, ma prawo dysponowania obiektem.

- Najprawdopodobniej trzeba będzie zastanowić się nad kwestią przedłużania umowy z tym partnerem. To jest tak, że, ponieważ nie znamy dobrze przyszłego scenariusza, umowy na zakwaterowanie i wyżywienie w tych dwóch wielkich halach są podpisywane co miesiąc na miesiąc i również z końcem czerwca umowa dla hali Global Expo się kończy. W związku z tym, że są poważne wątpliwości co do dalszej możliwości funkcjonowania tego ośrodka w tym miejscu - tłumaczył Radziwiłł.

Uchodźcy z Ukrainy mogą zostawać bez pieniędzy i dachu nad głową

Wojna w Ukrainie. Konstanty Radziwiłł o możliwości relokowania uchodźców z ośrodka w Global Expo

Radziwiłł zaznaczył, że najważniejsze jest bezpieczeństwo osób przebywających w hali Global Expo. - Chcę bardzo mocno podkreślić, że przygotowujemy się do takiego scenariusza przewiezienia tych osób z jednego ośrodka do drugiego. To nic nie odbywa się na siłę. Nasi goście na Modlińskiej zostali poinformowani o tym, że jest właśnie taka propozycja, żeby się przemieścili do Nadarzyna - podkreślił.

Uchodźcy mają zostać relokowani do obiektu w Ptak Warsaw Expo, który zapewnia bardzo podobne warunki zakwaterowania: nocleg, wyżywienie, pomoc medyczną i psychologiczną. Do tego są tam także sale zabaw dla dzieci, jest zapewnione wyżywienie dla zwierząt oraz pomoc w znalezieniu pracy, uzyskaniu nr PESEL, złożeniu wniosków.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki podaje, że w hali Ptak Warsaw Expo przebywa aktualnie prawie cztery tys. osób, wolnych miejsc pozostaje natomiast ponad siedem tys. To największy obiekt zakwaterowania w Polsce.

