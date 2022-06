Z najnowszego sondażu preferencji wyborczych przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w dniach od 30 maja do 9 czerwca, wynika, że na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 32,4 proc. ankietowanych. Partia rządząca zanotowała tym samym spadek o 3,6 pkt proc., czyli najwięcej w zestawieniu.

REKLAMA

Sondaż CBOS. Koalicja Obywatelska traci, Polska 2050 zyskuje

Za Prawem i Sprawiedliwością uplasowała się Koalicja Obywatelska, która jednak także straciła poparcie. Głosowanie na listę wyborczą KO zadeklarowało 16,6 proc. ankietowanych, co oznacza spadek o 2,7 pkt proc.

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Podium zamyka Polska 2050. Na ugrupowanie Szymona Hołowni chce głosować 11,9 proc. badanych (wzrost o 2,4 pkt proc.). Wzrost poparcia zanotowała również Konfederacja z 3,3. proc. do 4,5 proc. O 0,6 pkt. proc., do 3,8 proc. stopniało poparcie dla Lewicy. Poniżej progu wyborczego znalazły się Polskie Stronnictwo Ludowe i Kukiz'15.

Badanie CBOS zrealizowano na próbie liczącej 1050 osób.

Kantar dla "Gazety Wyborczej". Zsumowana opozycja wygrywa z Prawem i Sprawiedliwością

W piątek opublikowano też drugi sondaż. Z badania pracowni Kantar przeprowadzonego dla "Gazety Wyborczej", wynika, że prowadzi Zjednoczona Prawica (Prawo i Sprawiedliwość, Republikanie, Solidarna Polska) z wynikiem 32 proc. Oznacza to wzrost o 3 pkt proc. w porównaniu do maja. Spadło za to - o 2 pkt proc. - poparcie dla Koalicji Obywatelskiej, na którą głosowałoby 22 proc. ankietowanych.

Polska 2050 uzyskała poparcie na poziomie 10 proc. (bez zmian). Podobnie Lewica - 8 proc. Wzrost za to zanotowała Konfederacja z 4 proc. do 7 proc. Polskie Stronnictwo Ludowe nie przekracza progu wyborczego - osiąga 3,6 proc.

Badanie przeprowadzono w dniach 7-9 czerwca, za pomocą wywiadów telefonicznych CATI, na 1000 osobowej, reprezentatywnej próbie ogółu dorosłych Polaków.

Pełny sondaż przeczytasz na stronie "Gazety Wyborczej".