Jolanta Kowalewska, dziennikarka szczecińskiej "Gazety Wyborczej" napisała w czwartek artykuł informujących o tym, że w sobotę kierowcy w całej Polsce będą protestować z powodu wysokich cen paliw na stacjach Orlen. W artykule wymieniła listę stacji w województwie zachodniopomorskim, które mają być blokowane przez niezadowolonych kierowców.

Jak opisuje Kowalewska, tego samego dnia około godz. 20 dostała "obelżywą" wiadomość o treści: "Idiotko blokuj Zachodnie stacje, nie polskie!". Dodaje, że SMS pochodził z telefonu działacza PiS ze Szczecina Krzysztofa Zaremby. Polityk nie pierwszy raz miał pozwolić sobie na taki język.

"Jestem zaszokowana tym, że tego rodzaju wiadomości nadawane są z telefonu osoby, która jest ważną postacią obozu obecnej władzy: prezesem państwowej Morskiej Stoczni Remontowej "Gryfia" z politycznego nadania, wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście (też z udziałami skarbu państwa) i członkiem rady nadzorczej spółki Orlen Paliwa (spółka zależna od skarbu państwa)" - skomentowała dziennikarka. Kowalewska próbowała się skontaktować z działaczem Prawa i Sprawiedliwości, jednak to jej się nie udało.

My również zwróciliśmy się do Zaremby z pytaniem o to, czy jest autorem wiadomości, oraz - jeśli tak - czy uważa, że wysyłanie obelżywych SMS-ów to właściwa forma kontaktu z dziennikarzami.

Kim jest Krzysztof Zaremba?

Krzysztof Zaremba jest szczecińskim politykiem. Jego kariera rozpoczęła się w 2001 roku, kiedy został przewodniczącym zarządu regionu zachodniopomorskiego Platformy Obywatelskiej (był nim do 2006 roku). W wyborach w 2001 i 2005 roku uzyskał mandat poselski. W 2007 roku został wybrany na senatora z ramienia PO.

W 2009 roku odszedł z Platformy Obywatelskiej. Dwa lata później został członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Startował do Senatu, jednak nie uzyskał mandatu. W 2014 roku został radnym sejmiku zachodniopomorskiego. W 2015 roku został wybrany na posła z listy PiS. W kolejnych wyborach, w 2019 roku nie uzyskał reelekcji. W 2020 roku został powołany na stanowisko prezesa zarządu przedsiębiorstwa Morska Stocznia Remontowa "Gryfia". Zaremba jest również członkiem rady nadzorczej spółki Orlen Paliwa.