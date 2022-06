Minister zdrowia przekazał w piątek rano podczas konferencji prasowej zorganizowanej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, że w Polsce było około 10 podejrzeń małpiej ospy, próbki te są badane. 10 czerwca potwierdzono pierwszy przypadek.

Małpia Ospa w Polsce. Pacjent zero leczony w szpitalu w Warszawie

Pacjent jest na izolacji w szpitalu. Przebywa w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym przy ul. Wolskiej w Warszawie - poinformowała dyrektorka tego szpitala Agnieszka Kujawska-Misiąg. Jak donosi Polsat News, chory jest dorosłym mężczyzną, czuje się dobrze. Nie jest obywatelem Polski.

Wojciech Andrusiewicz, rzecznik ministerstwa zdrowia dodał, że na pacjencie przeprowadzono wywiad epidemiologiczny.

Minister Zdrowia o małpiej ospie: Zagrożenie jest niewspółmierne do tego związanego z covidem

Adam Niedzielski mówił na antenie Programu 1. Polskiego Radia, że zagrożenie ze strony małpiej ospy jest niewspółmierne do tego, które było związane z COVID-19. Minister zapewnił, że skala ryzyka jest zdecydowanie mniejsza, bo jesteśmy na ospę uodpornieni.

- Bo zakres szczepienia częściowo będzie powodował, że nie będzie takich ciężkich przebiegów małpiej ospy. Sposób zakażenia jest zdecydowanie mniej transmisyjny niż w przypadku covidu. To nie jest nowa choroba - oswoiliśmy ją w tym sensie, że są szczepienia na tę chorobę - wyliczał szef resortu zdrowia Adam Niedzielski.

Rozporządzenie ministra zdrowia. Obowiązek hospitalizacji i 21 dni kwarantanny

27 maja Ministerstwo Zdrowia wydało rozporządzenia związane z działaniami prewencyjnymi w przypadku małpiej ospy. Przepisy dotyczą między innymi zgłaszania przypadków zakażenia, a także kwarantanny i hospitalizacji osób z podejrzeniem lub chorych na tę chorobę. Osoby zakażone lub podejrzane o zakażanie wirusem podlegają obowiązkowej hospitalizacji. Wszyscy, którzy mieli kontakt z chorym, zostaną objęci kwarantanną, która wynosi 21 dni.

Podpisane przez ministra zdrowia Adam Niedzielskiego rozporządzenie dotyczy także obowiązku zgłaszania przypadków podejrzenia lub rozpoznania małpiej ospy oraz zgonu z jej powodu do właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego.

Objawy małpiej ospy

Najbardziej charakterystycznym i wyraźnym objawem jest wysypka skórna. Pojawia się już od 1 do 3 dni po zaobserwowaniu pierwszych symptomów. Okres inkubacji (wykluwania się) choroby wynosi od 6 do 13 dni, natomiast czas jej trwania to zwykle od 2 do 4 tygodni. Wśród pierwszych objawów ospy małpiej możemy odnotować: