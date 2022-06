Jarosław Kaczyński o aferze w Pacanowie: Michał Cieślak zachował się honorowo

Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego afera związana z naczelniczką Poczty Polskiej w Pacanowie i byłym już ministrem Michałem Cieślakiem jest zamknięta. - Minister Cieślak zachował się honorowo. Jego zachowanie ocenią jednak wyborcy już w przyszłym roku - czy to była rzeczywiście taka bardzo poważna sprawa, czy też może inne rzeczy się liczą dużo bardziej - mówił w rozmowie z Polską Agencją Prasową szef PiS.

Jarosław Kaczyński: W tej sprawie praktycznie nic się nie stało

- Żeby było jasne, nikt nie został usunięty z pracy. W tej sprawie nic się praktycznie nie stało, on nikogo nie zaatakował. Poczta w swoim oświadczeniu twierdzi, że nie stało się nic złego, także ze strony pracownicy. Nie chcę wchodzić tutaj w ocenę tego, ale z całą pewnością jest tak, że to nie była sytuacja taka, iż przyszedł na pocztę i zaczął - używając potocznego języka - rozrabiać. Wtedy sytuacja byłaby rzeczywiście inna - zaznaczył Kaczyński.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że jego partia wyciąga wnioski nawet z tego rodzaju incydentów. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego polityków obowiązują twarde normy. - To nie oznacza, że nie mają oni [politycy - red.] prawa do tego, by się bronić przed atakami i że nie podlegają takiej samej jak wszyscy inni obywatele - na zasadzie konstytucyjnej równości obywateli - ochronie - dodał Kaczyński.

Według wiceministra decyzja Michała Cieślaka o ustąpieniu ze stanowiska ministra spowodowała, że pozostawił on sobie możliwości na przyszłość.

Incydent na poczcie w Pacanowie. Minister złożył skargę na naczelniczkę placówki

W ubiegłym tygodniu w placówce Poczty Polskiej w Pacanowie pojawił się minister Michał Cieślak. Naczelniczka postanowiła poskarżyć mu się na podwyżki cen paliw i rosnące raty kredytów. Doszło między nimi do wymiany zdań, w wyniku czego na kobietę wpłynęła do państwowej firmy skarga. Zdaniem ministra, naczelniczka miała zachowywać się agresywnie. Pracownica poczty trafiła "na dywanik" do dyrektora. Tam miała usłyszeć, że zostanie zwolniona dyscyplinarnie.

Minister Cieślak przekazał w środę, że skontaktował się z prezesem Poczty Polskiej i wycofał swoją skargę. Tego samego dnia Poczta Polska wydała oświadczenie, w którym poinformowano o wynikach "postępowania wyjaśniającego" w sprawie incydentu w Pacanowie. W komunikacie napisano, że naczelniczka będzie kontynuować pracę.

Afera w Pacanowie. Minister Cieślak podał się do dymisji

W środę wieczorem Michał Cieślak poinformował na Twitterze, że w związku z tym zdarzeniem rezygnuje z funkcji ministra w KPRM. "Po rozmowie z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim oraz prezesem Partii Republikańskiej Adamem Bielanem, kierując się dobrem Zjednoczonej Prawicy, podjąłem decyzje o rezygnacji z funkcji ministra w KPRM" - napisał.

Tego samego dnia Jarosław Kaczyński podczas przemówienia w Sochaczewie postawił mu ultimatum. - Oczekuję od pana ministra, że się poda do dymisji. Jak się nie poda, będzie odwołany - powiedział prezes PiS podczas wizyty w Sochaczewie. - Będzie to wyciągnięcie wniosków wobec kogoś, kto się zachował tak, jak polityk w randze ministra nie może się zachować, nawet jeśli padł ofiarą agresji. Nie wiem, jak to dokładnie było - podkreślał Kaczyński.