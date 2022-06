Małpia ospa w Polsce. Jak się przenosi? Jakie są jej objawy?

Adam Niedzielski podczas piątkowej konferencji prasowej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi przekazał, że w Polsce było około 10 podejrzeń małpiej ospy. - 10 czerwca to dzień, gdy mamy potwierdzony pierwszy przypadek - powiedział szef MZ. Jak dodał, pacjent przebywa na izolacji w szpitalu. Resort nie podaje szczegółów dotyczących pacjenta, ani miejsca jego hospitalizacji.

Małpia ospa w Polsce. Jak się przenosi?

Epidemia małpiej ospy rozpoczęła się w Europie w połowie kwietnia - podało europejskie biuro WHO. W Niemczech trzy tygodnie po zarejestrowaniu pierwszego przypadku zostało wykrytych 113 nosicieli. Z dotychczasowych danych wynika, że nasi zachodni sąsiedzi są wśród krajów - obok Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Portugalii - o szczególnie dużej liczbie zakażeń. .

Małpia ospa jest chorobą odzwierzęcą, co oznacza, że może przenosić się ze zwierząt na ludzi. Może również rozprzestrzeniać się między ludźmi.Człowiek może zakazić się przez pogryzienie lub kontakt z wydzielinami ciała lub płynami ustrojowymi zakażonego gatunku. "Między ludźmi wirus przenosi się drogą kropelkową, choć większe prawdopodobieństwo transferu wirusa z człowieka na człowieka daje kontakt płciowy lub inny, bezpośredni konta z wydzielinami ciała, a także z wydzielinami ze zmian skórnych, będących jednym z objawów małpiej ospy" - czytamy w artykule mgr farm. Izabeli Kurowskiej.

Wirus ma stosunkowo niską zakażalność. Większość naukowców zgadza się, że nie grozi nam epidemia czy pandemia małpiej ospy.

Małpia ospa. Mam wysypkę i co dalej? Ekspertka radzi, co robić

Objawy małpiej ospy

Najbardziej charakterystycznym i wyraźnym objawem jest wysypka skórna. Pojawia się już po 1 do 3 dni po zaobserwowaniu pierwszych symptomów. Okres inkubacji (wykluwania się) choroby wynosi od 6 do 13 dni, natomiast czas jej trwania to zwykle od 2 do 4 tygodni. Wśród pierwszych objawów ospy małpiej możemy odnotować:

gorączkę i dreszcze;

bóle głowy, mięśni, ból pleców;

uczucie zmęczenia, wzmożoną senność;

powiększenie węzłów chłonnych (w trakcie ospy prawdziwej węzły chłonne nie ulegają powiększeniu);

zmiany skórne, które zamieniają się w grudki i pęcherzyki wypełnione płynem.

Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia 27 maja wydało rozporządzenia związane z działaniami prewencyjnymi w przypadku małpiej ospy. Osoby zakażone lub podejrzane o zakażanie wirusem podlegają obowiązkowej hospitalizacji. Wszyscy, którzy mieli kontakt z chorym, zostaną objęci kwarantanną, która wynosi 21 dni. Rozporządzenie dotyczy także obowiązku zgłaszania przypadków podejrzenia lub rozpoznania małpiej ospy oraz zgonu z jej powodu do właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego.

