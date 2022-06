W czwartek w związku z intensywnymi burzami strażacy z całej Polski odnotowali w sumie 1615 zgłoszeń. Najwięcej w województwach: śląskim - 612, łódzkim - 193, oraz małopolskim - 172. Od północy do godz. 6 w piątek odnotowano kolejnych 50 interwencji - poinformował na Twitterze Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

REKLAMA

Burze w Polsce. Grad jak piłki do ping-ponga i rwące rzeki na ulicach

Gwałtowne burze nad Polską. Ponad pół tysiąca interwencji na Śląsku. Zalane ulice i budynki

Na Śląsku do godz. 6 rano w piątek straż pożarna interweniowała ponad 620 razy. Najwięcej w powiatach: gliwickim, będzińskim, zawierciańskim i Piekarach Śląskich.

Strażaków wzywano głównie do zalanych budynków, piwnic i jezdni, a także dachów uszkodzonych po uderzeniu pioruna. Internauci i lokalne media informują również o zalewiskach, które powstały na drogach czy placach m.in. w Myszkowie, w okolicach Kłobucka i w Rudzie Śląskiej.

Jak podał portal klobucka.pl, we wsi Klepaczka spadł grad wielkości piłek do ping-ponga. Mieszkańcy tych okolic zgłaszają straty w uprawach.

Pogoda na Boże Ciało 2022. Długi weekend ze słońcem i deszczem. Będzie ciepło

Nawałnice w województwie świętokrzyskim

Nad usunięciem skutków nocnych nawałnic - głównie powalonymi drzewami i podtopieniami posesji - pracują także strażacy z woj. świętokrzyskiego. Do zalania domów doszło m.in. terenie Mąchocic, Ciekot w gminie Masłów, Bęczkowa czy Górno.

W miejscowości Węgleszyn-Dębina w powiecie jędrzejowskim uszkodzony został dach na przybudówce w budynku jednorodzinnym. Do częściowego zerwania dachu na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Rolniczych doszło także w Cudzynowicach (pow. kazimierski) - poinformował w rozmowie z PAP kpt. Jarosław Stępień z Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa PSP w Kielcach. Najwięcej interweniowano powiatach: kazimierskim - 25 razy, koneckim - 15, włoszczowskim - 13 i jędrzejowskim - 7.

Warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie. Zalane posesje i połamane konary

Na Warmii i Mazurach straż pożarna dostała ponad 100 wezwań. Burze o najmocniejszym natężeniu przeszły nocą nad powiatami gołdapskim, oleckim i giżyckim. To w tych okolicach strażacy odebrali najwięcej zgłoszeń z prośbą o interwencję - dotyczyły one połamanych konarów, zalanych dróg, czy pomieszczeń. Nikt nie został ranny - podała stacja TVN Meteo. Intensywne burze przeszły też nad Olsztynem, ale nie odnotowano tam poważniejszych zdarzeń.

Zobacz wideo Prof. Miętus: Prawdopodobnie uda nam się uniknąć suszy, ale to eksperymentalne prognozy

Nocą z czwartku na piątek strażacy z woj. kujawsko-pomorskiego walczyli ze skutkami burz w 140 miejscach. W większości wezwania dotyczyły zalania domów i posesji - podał dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu. Najwięcej zgłoszeń przyjęli strażacy z powiatów aleksandrowskiego - 65 i włocławskiego - 20.

Niebezpiecznie było także w Łódzkiem. Internauci z Piotrkowa Trybunalskiego pokazali zdjęcia m.in. gradu, jaki spadł w tych okolicach oraz zniszczonych upraw.

To nie koniec burz. Są ostrzeżenia drugiego stopnia dla wschodniej Polski. Trzeci stopień dla Warmii i Mazur

Synoptycy ostrzegają przed piątkowymi burzami z gradem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed tego typu zjawiskami. Dotyczy ono południowej Małopolski, całych województw podkarpackiego i lubelskiego, a także wschodnich powiatów województwa mazowieckiego i południowych województwa podlaskiego.

Synoptycy prognozują burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu - od 20 do 35, a miejscami do 45 mm. Należy się również spodziewać porywów wiatru do 70 km/h. Miejscami może wystąpić grad. Ostrzeżenie obowiązuje od 12:00 do 23:00.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podało z kolei, że IMGW ogłosiło trzeci stopień zagrożenia przed gradem dla woj. warmińsko-mazurskiego. Tam suma opadów może wynieść nawet 85 mm.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>