Pogoda. Pomarańczowe alerty IMGW przed burzami. Na wschodzie zrobi się groźnie

"Dziś na zachodzie pogodnie, na pozostałym obszarze pochmurnie z opadami deszczu i burzami, także z gradem. Od Podlasia po Małopolskę suma opadów do 30 mm, w Małopolsce i na Podkarpaciu do 40 mm. Temperatura od 17 st. C na północy i południowym wschodzie do 29 st. C na wschodzie. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h" - zapowiadali w piątek rano synoptycy IMGW na Twitterze.

Pogoda. Burze z gradem głównie na wschodzie. IMGW wydał pomarańczowe alerty

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na piątek ostrzeżenia drugiego stopnia (pomarańczowe) przed burzami z gradem. Alerty będą obowiązywać od godz. 12 do 23 w województwach:

podlaskim (powiaty: białostocki, Białystok, wysokomazowiecki, bielski, hajnowski, siemiatycki),

mazowieckim (powiaty: sokołowski, siedlecki, Siedlce, łosicki),

lubelskim,

podkarpackim,

małopolskim (powiaty: gorlicki, nowosądecki, Nowy Sącz, nowotarski, tatrzański).

Pogoda na dziś - piątek 10 czerwca. Burze i opady deszczu

Synoptycy zapowiadają burze z silnymi opadami deszczu od 20 do 35 mm, miejscami do 45 mm. Miejscami spadnie też grad. Wiatr powieje w porywach do 70 kilometrów na godzinę.

Gdzie jest burza?

Już w piątek nad ranem w niektórych regionach pojawiły się pierwsze wyładowania. "Aktualnie burze nie występują, ale do niedawna wyładowania były notowane w rejonie Beskidu Sądeckiego. Nad województwem kujawsko-pomorskim występuje jeszcze strefa opadów związana z rozmywającym się frontem. Ich natężenie wynosi 5-13 mm/h i powoli przesuwa się na wschód" - piszą synoptycy IMGW w mediach społecznościowych.

Burze w Polsce. Grad jak piłki do ping-ponga i rwące rzeki na ulicach

Burze mogą dziś wystąpić także w pasie od Pomorza przez centrum po Śląsk. W tych regionach będą to jednak zjawiska zdecydowanie łagodniejsze niż na wschodzie. Największe natężenie burz prognozowane jest w godzinach popołudniowych.

