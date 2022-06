Pogoda na Boże Ciało 2022. Długi weekend ze słońcem i deszczem. Będzie jednak ciepło

Zgodnie z zapowiedziami synoptyków, do końca obecnego tygodnia w Polsce pojawiać się będą burze. Do piątku będzie także bardzo ciepło, a miejscami nawet gorąco - do 29 stopni Celsjusza. W weekend temperatura nieco spadnie, a pogoda się uspokoi.

Prognoza pogody na Boże Ciało 2022 - będzie ciepło i słonecznie

W czwartek 16 czerwca temperatura nie będzie tak wysoka, jak w ostatnich dniach. Na północy i wschodzie kraju zapowiadanych jest do 16-17 stopni. Najcieplej będzie w województwie dolnośląskim, gdzie termometry pokażą maksymalnie 21 stopni. W pozostałych regionach od 18 do 20 stopni.

W całym kraju spodziewane są duże rozpogodzenia. Więcej chmur pojawi się w ciągu dnia w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim, a wieczorem także w województwie zachodniopomorskim. Opady zapowiadane są na wybrzeżu oraz południu kraju.

Pogoda na długi czerwcowy weekend - wstępne prognozy pokazują deszcz

Więcej deszczu pojawi się w piątek 17 czerwca. Wtedy też opady prognozowane są w całej Polsce. Najwięcej deszczu spadnie w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim. Zachmurzenie będzie umiarkowane z większymi rozpogodzeniami. Na wybrzeżu będzie do 16-17 stopni w ciągu dnia. W pozostałych regionach temperatura wyniesie już 19-21 stopni.

Temperatura wzrośnie o wiele bardziej w sobotę. 18 czerwca najcieplej będzie w południowo-zachodniej i południowej Polsce. Mieszkańcy tych regionów mogą liczyć nawet na 27 stopni. W pozostałych regionach będzie od 18 do 24 stopni. Tego dnia również prognozowane są spore opady deszczu, które obejmą całą Polskę.

W niedzielę pogoda ma poprawić się na wschodzie i południu. W województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim przewidywane jest niemal bezchmurne niebo. Większe zachmurzenie i opady deszczu pojawią się natomiast na zachodzie i północy. Według wstępnych prognoz temperatura wyniesie od 21 stopni na północy, do 24 stopni na południu kraju.

"Burza idzie, wyłącz sprzęt". Czy smartfony przyciągają pioruny?