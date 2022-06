Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego, drugiego, a nawet trzeciego stopnia przed burzami z gradem, ulewnym deszczem i silnymi porywami wiatru. Obowiązują one w niemal wszystkich województwach w kraju (z wyjątkiem województwa lubuskiego i dolnośląskiego). Silne nawałnice przeszły już m.in. przez województwo śląskie i opolskie. Z tych regionów napływają też pierwsze informacje o skutkach burz.

Gdzie jest burza? IMGW aktualizuje ostrzeżenia - są czerwone alerty [MAPA]

Silne burze na południu Polski. Na Śląsku podtopienia i grad wielkości piłek do ping-ponga

W miejscowości Wręczyca Wielka w województwie śląskim doszło do oberwania chmury. Na skutek ulewnego deszczu doszło do zalania ulic oraz piwnic domów. Z kolei jak podaje portal klobucka.pl, we wsi Klepaczka spadł grad wielkości piłek do ping-ponga. Mieszkańcy tego regionu zgłaszają już też pierwsze straty na polach.

Strażacy informują, że tylko w województwie śląskim odnotowano 131 zgłoszeń związanych z warunkami atmosferycznymi. Najwięcej interwencji podjęto w Wodzisławiu Śląskim i dotyczyły one głównie zalania budynków, piwnic i jezdni. Strażacy pojechali też do uszkodzonego w wyniku uderzenia pioruna dachu.

"W Gliwicach na Kłodnicy po bardzo intensywnych opadach deszczu nastąpił gwałtowny wzrost stanu wody - w ciągu godziny o 122 cm i został przekroczony stan alarmowy" - podaje natomiast IMGW.

Burze przechodzą przez Polskę. Większość interwencji dotyczy zalanych budynków i jezdni

"Dziennik Zachodni" dodaje natomiast, że w wielu ogrodach grad poobijał rośliny i strącił kwiaty z drzew. Godzinę po nawałnicy na ziemi nadal leżała gruba warstwa lodu. W województwie małopolskim w okolicach Tymbarku kule gradowe mają wielkość pięciozłotowych monet.

W województwie świętokrzyskim, zwłaszcza na północy regionu, strażacy byli wzywani do podtopionych posesji. Do zalania domów doszło m.in. terenie Mąchocic, Ciekot w gminie Masłów, Bęczkowa czy Górno. Jak dodaje echodnia.eu, z powodu nawałnicy doszło do niebezpiecznej sytuacji drogowej. Na DK nr 74 w miejscowości Gierczyce w gminie Wojciechowice na drogę przewróciło się drzewo. Ruch był utrudniony i odbywał się wahadłowo. Ponadto wiatr zerwał dach z połowy hali Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach.

W województwie opolskim do godziny 18:15 podjęto 22 interwencje w związku z pogodą, z czego 12 dotyczyło samego Opola. Jak podaje tvn24.pl, większość zgłoszeń dotyczyła zalanych piwnic. "Dla zlewni prawostronnych dopływów górnej Odry (woj. opolskie i śląskie) został podniesiony stopień ostrzeżenia hydrologicznego z 1 na 2" - dodaje IMGW.

