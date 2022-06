Gdzie jest burza? IMGW aktualizuje ostrzeżenia - jest pierwszy czerwony alert [MAPA BURZOWA]

W czwartek 9 czerwca Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaktualizował ostrzeżenia pogodowe. Alerty dotyczące niebezpiecznych zjawisk pogodowych obejmują 14 województw.

Ostrzeżenia IMGW przed burzami - gdzie wydano alerty?

Alerty pierwszego stopnia obowiązują w województwie zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, śląskim, podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim, mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Obejmują one większość lub część powiatów. Na tym obszarze należy spodziewać się burz z silnymi opadami deszczu dochodzącymi do 20-35 mm oraz lokalnymi opadami gradu. Wiatr będzie wiać w porywach do 75 km/h.

Ostrzeżenia pomarańczowe, drugiego stopnia, dotyczą całego województwa śląskiego i małopolskiego. Poza nimi alerty te obowiązują w zachodnich powiatach województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego oraz we wschodnich powiatach województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego. W tych miejscach spodziewane są silne burze z ulewnym deszczem. W trakcie nawałnicy może spaść lokalnie do 30-50 mm deszczu oraz grad. Wiatr będzie wiał w porywach do 75 km/h.

Ponadto IMGW wydało najwyższy stopień ostrzeżenia i czerwony alert dla powiatu gołdapskiego w województwie warmińsko-mazurskim. "Obserwowane są burze, którym miejscami towarzyszą ulewne opady deszczu. W ciągu godziny spadło około 60 mm deszczu. Prognozuje się, że możliwy jest jeszcze opad około 15 mm, co może spowodować kumulację sumy opadów do 85 mm. Nadal możliwe są porywy wiatru do 70 km/h oraz grad" - czytamy w komunikacie synoptyków.

Dokładne miejsca, w których występują wyładowania atmosferyczne, można śledzić na radarach pogodowych. Jeden z nich udostępniany jest przez stronę Windy.com.