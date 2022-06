850 tysięcy zł dofinansowania dla organizacji Roberta Bąkiewicza. Tym razem na remont siedziby

850 tysięcy złotych ma trafić do dwóch organizacji zarządzanych przez Roberta Bąkiewicza. A to i tak niewielka część kwoty, o którą łącznie wnioskowano. To już kolejna hojna darowizna, jaką w tym roku otrzymał. W kwietniu dostał ponad ćwierć miliona złotych na pomoc uchodźcom.

3 Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl