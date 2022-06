W 2011 roku, podczas budowy Drogowej Trasy Średnicowej (DTŚ) w Gliwicach, odkryto dwa pierwsze pochówki ze szczątkami osób, których głowy zostały odcięte i umieszczone między nogami lub na rękach. Później zaczęto znajdować kolejne szczątki - łącznie 46 kobiet, mężczyzn oraz dzieci - przytacza "Wyborcza" w czwartek 9 czerwca. Portal 24gliwice.pl podkreśla natomiast, że tego typu ułożenie "sugerowało zastosowanie praktyk antywampirycznych". Teraz zęby zmarłych przebadają stomatolodzy z Katowic.

Gliwice. Zęby zmarłych przed ponad 500 laty zostaną przebadane przez katowickich dentystów

Odnalezione w Gliwicach szczątki pochodzą sprzed ponad 500 lat. - Był to cmentarz przeklęty. Chowano tutaj przede wszystkim skazańców, samobójców i osoby z nizin społecznych. Wskazują na to choroby, z jakimi zmagali się za życia, m.in. anemia i paradontoza. Pamięć o nich miała zaginąć, nie byli nawet wpisywani do kościelnych kartotek - przekazał gliwickiemu portalowi dr Jacek Pierzak z biura Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Jak czytamy, po raz pierwszy w Polsce znalezisko archeologiczne zostanie "tak gruntownie przebadane przy pomocy najnowocześniejszych technologii diagnostyki stomatologicznej".

"Wampirze" zęby zostaną przebadane przez dentystów. "Zęby są 'archiwum' całego człowieka"

"Gazeta Wyborcza" podaje, że w badania zostaną przeprowadzone m.in. z użyciem RTG, tomografii komputerowej, skanera 3D i lasera przenikającego przez zęby. Dzięki temu będziemy mogli dowiedzieć się więcej na temat schorzeń, diety czy nałogów osób żyjących przed laty. Jak bowiem podkreśla lek. dent. Marta Szymańska-Pawelec z Dentim Clinic Medicover, która koordynuje badania, "zęby są 'archiwum' całego życia człowieka".



Szczegóły dotyczące badań mają zostać przedstawione przez lekarzy w przyszłym tygodniu.

