Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. Senatorowie PiS byli za poprawkami, posłowie PiS je odrzucili

Ustawa o Sądzie Najwyższym ma wypełnić porozumienie rządu z Komisją Europejską i doprowadzić do odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski. Przepis likwiduje Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego i zastępuje ją organem działających na innych zasadach - Izbą Odpowiedzialności Zawodowej.

Senat do projektu chciał wprowadzić kilkadziesiąt poprawek - jedna z nich przywracałaby do pracy sędziów, którzy zostali zawieszeni w wyniku postępowań dyscyplinarnych. Sejm odrzucił jednak proponowane zmiany merytoryczne i zostawił jedynie kilka poprawek redakcyjnych i porządkujących. W ocenie rządu ostateczny projekt jest zbliżony do tego, który przygotował prezydent i wypełnia warunki porozumienia z Komisją Europejską.

Podczas debaty w Senacie parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości określali zmiany proponowane przez Koalicję Obywatelską jako niekonstytucyjne i łamiące wszelkie zasady. Mimo to zagłosowali za poprawkami. Nikt nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosu.

Krajowy Plan Odbudowy. Komisja Europejska i Polski rząd doszły do porozumienia

Krajowy Plan Odbudowy to wielomiliardowe wsparcie finansowe dla krajów członkowskich na czas kryzysu. Komisja zwlekała z zatwierdzeniem KPO dla Polski w związku z zastrzeżeniami do reformy wymiary sprawiedliwości w Polsce. Przez rok trwały negocjacje w tej sprawie, ostatecznie Komisja i rząd zawarły porozumienie.

Jak mówiła w Warszawie szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen - środki z KPO zostaną wypłacone wtedy, gdy Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zostanie zlikwidowana, decyzje wydane przez Izbę zostaną wycofane, a sędziowie zyskają możliwość rewizji postępowań. Do 2023 roku wszyscy sędziowie usunięci z zawodu według obecnie obowiązującego prawa mają zyskać możliwość powrotu do pracy. Według polskiego rządu część z tych zmian była już wcześniej planowana.