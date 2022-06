Pogoda w piątek 10 czerwca zacznie bardzo pomału wracać do normy - w wielu rejonach ustanie burzowa aura. "Przelotne opady deszczu tylko na północy i południowym wschodzie kraju. Na Mazurach i Rzeszowszczyźnie możliwe burze. Na pozostałym obszarze dość pogodnie. Temperatura od 23 stopni Celsjusza do 27 stopni, nad morzem i lokalnie na obszarach podgórskich od 18 stopni do 20 stopni Celsjusza" - czytamy w komunikacie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda na dziś - piątek 10 czerwca. Temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni Celsjusza

Według synoptyków najcieplej będzie w Białymstoku - tam będzie aż 28 stopni Celsjusza. Jedną kreskę mniej termometr pokaże w Lublinie i Rzeszowie. Mieszkańcy Bydgoszczy odczują 24 stopnie. W Gorzowie Wielkopolskim, Wrocławiu, Kielcach oraz w centrum kraju - Toruniu, Łodzi i Warszawie temperatura wyniesie 23 stopnie.

W Zielonej Górze, Poznaniu, Krakowie, wskaźnik wyniesie 22 stopnie Celsjusza, a na południu w: Gdańsku, Szczecinie, Koszalinie, Suwałkach i Olsztynie będzie 21 stopni. Natomiast najzimniej będzie w Katowicach, 17 stopni Celsjusza, oraz w Opolu, tam 19 stopni.

Pogoda na dziś - piątek 10 czerwca. Zagrzmi na wschodzie

Z prognozy zagrożeń IMGW wynika, że w piątek również czekają nas burze, grad i silne opady. Groźnie może zrobić się na wschodzie. Synoptycy mogą wydać alerty drugiego stopnia dla województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego i wschodnich powiatów podlaskiego. Z kolei alerty pierwszego stopnia mogą obowiązywać na Mazowszu, Warmii i Mazurach oraz Podlasiu.

