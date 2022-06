Tragedia nad Jeziorem Czorsztyńskim. 26-latka potknęła się i wpadła do wody. Nie żyje

Do zdarzenia doszło w środę 8 czerwca ok. godz. 15. Strażacy z OSP Niedzica otrzymali zgłoszenie do akcji ratowniczej nad Jeziorem Czorsztyńskim. Okazało się, że do wody wpadła kobieta.

REKLAMA

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Na wakacje samochodem czy też samolotem - co się bardziej opłaca? Pytamy eksperta

Jezioro Czorsztyńskie. 26-latki nie udało się uratować

Strażacy wyciągnęli z wody młodą kobietę. Mimo natychmiastowej akcji, życia 26-latki nie udało się uratować. - Ustalamy okoliczności zdarzenia - powiedziała w rozmowie z portalem podhale24.pl podkom. Dorota Garbacz z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.

Wstępnie według śledczych był to nieszczęśliwy wypadek. 26-letnia kobieta pochodząca z powiatu nowosądeckiego prawdopodobnie poślizgnęła się na brzegu jeziora w rejonie Polany Sosny, uderzyła głową o ziemię i wpadła do jeziora.

Wodzisław Śląski. 37-latek utonął na kąpielisku Balaton

Utonięcia w Polsce - statystyki

W 2021 roku w okresie wakacji na terenie kraju odnotowano 167 utonięć osób, tj. o 43 osoby mniej niż w sezonie wakacyjnym 2020 roku i o 36 mniej niż w roku 2019 - czytamy w komunikacie policji. Najczęściej do wypadków dochodziło w: jeziorach (46), rzekach (29) stawach (27). W morzu utonęło 11 osób.

"Do powyższych zdarzeń doszło pomimo dużej aktywności podmiotów uprawnionych do ratownictwa wodnego oraz innych służb, które znajdując się blisko zdarzeń zagrażających życiu, natychmiast podejmowały akcje ratownicze. Przyczyn powyższych utonięć należy upatrywać w przecenianiu umiejętności, czy też braku ostrożności, braku respektu wobec ostrzeżeń sygnalizowanych przez służby ratownicze o niekorzystnych warunkach panujących nad morzem" - podają funkcjonariusze.

Pijany ojciec leżał w krzakach, obok płakał 3-latek. Pomogli nastolatkowie

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.