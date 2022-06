Gdzie jest burza? W czwartek zagrzmi w prawie całym kraju. Radar burz

W czwartek opady deszczu towarzyszące burzom mogą sięgać nawet 30-35 mm, a na obszarze od Żuław i Warmii po Górny Śląsk i Małopolskę sumy opadów mogą dochodzić do aż 50 mm. "Ma to związek z możliwością przechodzenia kolejnych burz przez ten sam obszar" - wyjaśniają eksperci z IMGW. Dodają, że zagrożenie silnymi porywami wiatru jest ograniczone, jednak mogą one dochodzić do 70-75 km/h. Możliwy jest także grad o średnicy do 2-3 cm.

REKLAMA

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Zgodnie z prognozą IMGW, aktywność burzowa południu i w centrum kraju może się utrzymywać przez całą noc.

Burze w czwartek 9 czerwca. Spokojniej na krańcach wschodnich i zachodnich

"We wschodnich regionach prawdopodobieństwo wystąpienia burz jest mniejsze ze względu na ograniczone zasoby wilgoci, jednak w przypadku rozwoju burz może spaść tam do około 20 mm deszczu. Na zachodzie natomiast natężenie zjawisk towarzyszących burzom powinno być mniejsze, opady deszczu nie będą przekraczać 10-15 mm, a porywy wiatru 60 km/h" - podaje instytut.

Zobacz wideo Czym się różni pogoda od klimatu? „Są jak nastrój kontra charakter"

Burze w czwartek 9 czerwca. Są ostrzeżenia IMGW

W związku z zagrożeniem burzami IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego (żółte) i drugiego (pomarańczowe) stopnia. Więcej szczegółów w poniższym artykule:

IMGW wydał żółte i pomarańczowe alerty. Burze, grad i wiatr do 80 km/h

Gdzie jest burza? Stan pogody na godz. 8:30 w czwartek 9 czerwca

W czwartek w godz. 8:30-9:00 burze pojawiły się w województwach:

łódzkim (okolice Łowicza);

mazowieckim (okolice: Warszawa, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, Pruszków, Tarczyn).

Bon turystyczny 2022. Nawet 1000 zł na wakacje dla dziecka

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>