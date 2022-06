Pogoda. IMGW wydał żółte i pomarańczowe alerty. Burze, grad i wiatr do 80 km/h

"W dzień przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w burzach od 15 mm do 20 mm, w pasie od Mazur, przez Mazowsze po Małopolskę miejscami do 40 mm. Temperatura do 29 st. C na wschodzie kraju. W czasie burz wiatr w porywach do 80 km/h" - zapowiadali w czwartek rano synoptycy IMGW na Twitterze.

Ostrzeżenia IMGW przed burzami z gradem. Żółte i pomarańczowe alerty

Burze są prognozowane w czwartek w całym kraju, w niektórych regionach zrobi się jednak niebezpiecznie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego (żółte) i drugiego (pomarańczowe) stopnia. Zgodnie z prognozą synoptyków w Polsce wystąpią burze z gradem, a w niektórych regionach będą one dość intensywne. Alerty drugiego stopnia będą obowiązywać w województwach:

pomorskim (tylko wschodnie powiaty),

warmińsko-mazurskim (zachodnia połowa regionu),

kujawsko-pomorskim (tylko wschodnie powiaty),

mazowieckim (zachodnia połowa regionu),

łódzkim (oprócz kilku zachodnich powiatów),

świętokrzyskim (oprócz wschodnich powiatów),

śląskim,

małopolskim.

Prognozuje się burze z silnymi opadami deszczu, miejscami do 50 mm, możliwy też grad. Wiatr powieje z prędkością do nawet 80 kilometrów na godzinę. Ostrzeżenia będą ważne w czwartek od godz. 14 do 1:00 w piątek.

Instytut wydał też alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Wydano je dla województw:

zachodniopomorskiego (tylko wschodnie powiaty),

pomorskiego (oprócz powiatów wschodnich, dla których wydano alerty II stopnia),

wielkopolskiego (zachodnia część regionu),

kujawsko-pomorskiego (oprócz powiatów wschodnich, dla których wydano alerty II stopnia),

łódzkiego (powiaty: sieradzki, wieruszowski i wieluński),

opolskiego,

dolnośląskiego (powiaty: ząbkowicki i kłodzki),

warmińsko-mazurskiego (oprócz powiatów zachodnich, dla których wydano alerty II stopnia),

podlaskiego (powiaty północne i zachodnie),

mazowieckiego (powiaty wschodnie),

lubelskiego (powiaty zachodnie),

świętokrzyskiego (tylko powiaty wschodnie),

podkarpackiego.

W wymienionych regionach wystąpią burze z miejscami silnymi opadami deszczu od 20 do 35 mm. Możliwe opady gradu. Wiatr powieje z prędkością do 75 kilometrów na godzinę. Alerty pozostaną ważne w czwartek od godz. 14 do 1:00 w piątek.

Pogoda. W piątek zagrzmi na wschodzie

Z prognozy zagrożeń IMGW wynika, że w piątek również czeka nas dzień z burzami, gradem i silnymi opadami. Groźnie może zrobić się na wschodzie. Synoptycy mogą wydać alerty drugiego stopnia dla województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego i wschodnich powiatów podlaskiego. Z kolei alerty pierwszego stopnia mogą obowiązywać na Mazowszu, Warmii i Mazurach oraz Podlasiu.

