Na jednej z ulic w Sierpcu doszło do tragicznego zdarzenia. 30-latek został uderzony kijem bejsbolowym w tył głowy. Poszodowany w stanie ciężkim trafił do szpitala. Mężczyzna, który go zaatakował, usłyszał już zarzut usiłowania zabójstwa.

