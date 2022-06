Pogoda. Fala upałów dotrze do Polski już w czwartek. Na południu nawet 30 stopni

Jak podaje serwis dobrapogoda24.pl, fala upałów w Polsce odsuwa się w kolejnych wyliczeniach synoptyków na drugą połowę tego miesiąc. Lokalnie jednak już w czwartek 9 czerwca w niektórych regionach w naszym kraju może być do 29, a nawet 30 stopni Celsjusza. Gdzie zapowiadane są najwyższe temperatury?

Fala upałów dotrze także do Polski. Na południu może być do 30 stopni

Niemiecki model ICON wskazuje, że 9 czerwca lokalnie w województwach podkarpackim i lubelskim temperatura może wynieść 30 stopni Celsjusza. Może być to więc pierwszy upał w tym roku. Meteorolodzy zaznaczają jednak, że bliskie położenie falującego frontu może spowodować zakłócenia w prognozowanych pomiarach, a temperatura może wynieść w tym miejscach ostatecznie od 28 do 29 stopni.

Z kolei Wirtualna Polska, powołując się na analizy synoptyka wrocławskiego Cumulusa podaje, że już w najbliższy weekend temperatura ponownie wzrośnie, ze sprawą wyżu znajdującego się nad Włochami. Front ten przyniesie niemal bezchmurne niebo - jedynie w Małopolsce i Podkarpaciu należy spodziewać się opadów deszczu oraz lokalnych, umiarkowanych burz.

Pogoda na czerwiec. Potężny upał w Polsce? Zdania synoptyków podzielone

Wyż zacznie też ściągać do Polski ciepło znad Morza Śródziemnego, a następnie też znad Północnej Afryki. Mimo tego temperatura nie będzie tak wysoka, jak w czwartek. Na sobotę 11 czerwca meteorolodzy przewidują od 22-24 stopni na wschodzie do 25-27 na zachodzie. Ponownie upalnie może zrobić się natomiast w niedzielę 12 czerwca, ale w zachodniej Polsce. Dotyczy to przede wszystkim województwa lubuskiego, gdzie temperatura ma wzrosnąć do 28-30 stopni.

Wakacje na południu Europy już teraz zapowiadają się upalnie

Upał i zwrotnikowe powietrze znad Afryki na pewno dotknie mieszkańców południowej Europy. W Hiszpanii i Portugalii termometry mają już za kilka dni wskazać nawet 45 stopni. We Francji i Włoszech ma to być od 35 do 40 stopni Celsjusza. W słońcu temperatura może przekroczyć natomiast 50 stopni. W dniach od 9 do 13 czerwca na tym obszarze zanotowane zostaną najprawdopodobniej najwyższe temperatury w tym roku w Europie.

