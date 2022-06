Do zdarzenia doszło w poniedziałek 6 czerwca po godzinie 13:00. Policjanci zostali wezwani do wypadku drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Synów Pułku w Olsztynie (woj. warmińsko-mazurskie). 36-latek przejeżdżający hulajnogą ścieżką rowerową przez ulicę, został potrącony przez kobietę kierującą samochód osobowy. Na miejscu po chwili pojawiły się wszystkie służby ratunkowe. Policja opublikowała nagranie z miejsca zdarzenia.

Olsztyn. Kobieta potrąciła kierującego hulajnogą. W chwili zdarzenia była trzeźwa

Z ustaleń śledczych wynika, że sprawczynią wypadku była 60-letnia kobieta. "Podczas skręcania w prawo przy zielonej strzałce, oznaczającej warunkowe pozwolenie na wjazd za sygnalizator, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 36-letniemu kierującemu hulajnogą. Na skutek tego manewru, kierujący hulajnogą po zderzeniu z autem przewrócił się, doznając ogólnych potłuczeń i otarć naskórka. Zarówno kierująca autem, jak i mężczyzna poruszający się na hulajnodze w chwili zdarzenia byli trzeźwi" - czytamy w komunikacie Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Kolizje na polskich drogach

Funkcjonariusze apelują i przypominają o zasadzie ograniczonego zaufania. Jej stosowanie może uratować życie.

Przypominamy, że według wstępnych danych w 2021 roku na policję zgłoszono 22 802 wypadki oraz 420 627 kolizji drogowych. W porównaniu do 2020 roku jest to 738 wypadków mniej, w stosunku do 2019 roku to natomiast spadek o 7 486. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 2 233. Jest to także niższy wynik, niż rok wcześniej - wówczas w wypadkach zginęło 2 491 ofiar (o 258 mniej, z kolei w porównaniu do 2019 roku liczba ofiar jest niższa o 676). W 2020 roku w wypadkach ranne zostały 26 413 osób, czyli o 50 mniej niż w 2020 r. i o 9 064 mniej niż w 2019.

