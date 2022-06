Pogoda w czwartek zrobi się niebezpieczna. Czeka nas dzień z wysoką temperaturą powietrza - szczególnie na wschodzie. Nad Polską utrzymywać się będzie pofalowany front atmosferyczny, który będzie odpowiadał za burzową aurę.

Pogoda. Temperatura powietrza od 22 do 31 stopni Celsjusza

W czwartek 9 czerwca temperatura powietrza wyniesie co najmniej 22 stopnie Celsjusza. W niektórych regionach może natomiast wystąpić upał - przewiduje się nawet do 31 stopni. 22 kreski na termometrach możemy spodziewać się w Katowicach i Wrocławiu, natomiast 23 w Zielonej Górze.

Z kolei 24 stopnie w Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Suwałkach i Szczecinie. 25 stopni C w Kielcach, 27 w Rzeszowie, a 29 w Białymstoku, Łodzi i Warszawie. Najcieplej w Krakowie (30 stopni C) i w Lublinie (31 stopni C).

Pogoda na dziś - czwartek 9 czerwca Fot.: Gazeta.pl

Pogoda. IMGW wydał alerty przed burzami z gradem. Apogeum w czwartek

Pogoda. Czwartek burzowy w całym kraju. Niebezpiecznie w pasie od Pomorza po Śląsk

W czwartek burze mogą wystąpić w całej Polsce. Najniebezpieczniej będzie jednak w pasie od Pomorza i Mazur przez centrum po Śląsk i Małopolskę. Opady deszczu sięgną 30-35 mm, gdzieniegdzie mogą jednak dochodzić nawet do 50 mm, co jest związane z przechodzeniem kolejnych burz przez ten sam obszar - wskazują synoptycy IMGW. Wiatr powieje z prędkością do 70-75 kilometrów na godzinę. Możliwe opady gradu.

Ponadto IMGW planuje wydać ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia przed burzami z gradem dla woj. warmińsko-mazurskiego i pierwszego stopnia dla województw:

