Incydent na poczcie w Pacanowie. Rzecznik rządu: Na pewno nie zachowałbym się jak minister Cieślak

Zajście, do którego doszło w piątek 3 czerwca, nagłośniła we wtorek kielecka "Gazeta Wyborcza". Agnieszka Głazek, naczelniczka poczty w Pacanowie (woj. świętokrzyskie), gdy zorientowała się, że do placówki przyszedł Michał Cieślak, minister-członek Rady Ministrów oraz poseł Partii Republikańskiej Adama Bielana, postanowiła poskarżyć mu się na podwyżki cen paliwa i rosnące raty kredytów.

Pacanów. Naczelniczka poczty wezwana "na dywanik" po rozmowie z ministrem

Jak zrelacjonowała kobieta, minister Cieślak miał jej odpowiedzieć, że "nic nie stoi na przeszkodzie, żeby i ona kandydowała do Sejmu". Na to naczelniczka odparła, że sobie tego nie wyobraża, bo "nie potrafi kłamać". Krótko po tej wymianie zdań pani Agnieszka została wezwana "na dywanik" u dyrektora z Kielc, który poinformował ją o wpłynięciu skargi. Z jej treści wynikało, że naczelniczka w rozmowie z ministrem miała być wulgarna, czemu ona sama zaprzecza. Urzędniczka miała też usłyszeć, że zostanie dyscyplinarnie zwolniona.

"GW" podała, że naczelniczka "jeszcze w piątek została odsunięta od kierowania pocztą w Pacanowie", ale "formalnie wypowiedzenia jeszcze nie dostała" i "obecnie przebywa na urlopie". Biuro prasowe Poczty Polskiej oświadczyło z kolei, że Agnieszka Głazek "pozostaje pracownikiem na niezmienionym stanowisku" i "przebywa na zaplanowanym wcześniej przez siebie urlopie". Podkreślono również, że opisywana sytuacja jest "w trakcie wyjaśniania".

Michał Cieślak wydał oświadczenie: Zachowanie naczelniczki nie licuje z powagą jej urzędu

Oświadczenie w tej sprawie opublikował także Michał Cieślak. "Podczas odbioru korespondencji w placówce pocztowej w Pacanowie byłem uczestnikiem zachowania Pani Naczelnik, które nie licuje z powagą piastowanego urzędu. Pani Naczelnik używała wulgaryzmów oraz słów nieprzystających urzędnikowi państwowemu. O okolicznościach w trybie regulaminowym powiadomiłem przełożonego, który oceni zaistniałą sytuację, porozmawia z pracownikami i podejmie decyzję w tej sprawie" - przekazał polityk na Twitterze.

Stwierdził, iż "zdaje sobie sprawę, że wszyscy żyjemy w ogromnym napięciu, mierząc się ze skutkami wojny w Ukrainie i efektami dwóch lat pandemii COVID-19".

"Rozumiem, że każdy może mieć gorszy dzień, dlatego poprosiłem Prezesa Poczty o wyrozumiałość dla Pani Naczelnik. Dalsze pytania dotyczące trwających czynności wyjaśniających proszę kierować do Poczty Polskiej" - dodał.

Rzecznik rządu: Na pewno nie zachowałbym się jak minister Cieślak

O skomentowanie incydentu na antenie TVN24 poproszony został rzecznik rządu Piotr Müller. - Nie wiem, czy tak rzeczywiście było, że ktoś z tego powodu jest zwolniony, mamy tu jak rozumiem relacje dwóch stron - stwierdził w programie "Rozmowa Piaseckiego". - Chciałbym, żeby to było bardziej szczegółowo wyjaśnione i te osoby zweryfikowały swoje relacje - dodał.

Müller stwierdził jednocześnie, że w podobnej sytuacji "na pewno nie zachowałby się jak minister Cieślak". - A zdarzają się różne rzeczy, bo przecież jesteśmy osobami publicznymi. Nieraz niemiłe słowa usłyszałem, czy to na ulicy, czy w innych miejscach, ale też słyszałem wiele miłych słów, więc to się jakoś równoważy - powiedział.

Podobne zdanie o zajściu w placówce pocztowej wyraził Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości. - Zastrzegam, że pan Michał Cieślak nie jest członkiem PiS. Nie jestem od rozliczania pana ministra, ale mogę jego zachowanie ocenić. Nie zachowałbym się w ten sposób, a jeśli nie daj Boże, doszłoby do takiej sytuacji, to byłbym w drodze do Pacanowa, z kwiatami - powiedział w Radiu Plus.

