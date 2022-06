Radom. Sadownik miał upić i zgwałcić 16-latkę. Zapadł wyrok

Do zdarzenia miało dojść w maju 2020 roku. 16-latka zatrudniła się w gospodarstwie sadowniczym pod Radomiem (woj. mazowieckie) Eugeniusza C. Matka dziewczyny także pracowała u niego dorywczo, ale na noc wracała do domu. Mężczyzna udostępnił dziewczynie odrębny pokój, by nie musiała codziennie dojeżdżać - historię nastolatki opisała przed dwoma laty m.in. "Gazeta Wyborcza".

Radom. Sadownik miał upić i zgwałcić 16-latkę. Eugeniusz C. nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów

Prokuratura zarzuciła właścicielowi sadów pod Radomiem popełnienie dwóch przestępstw. Według śledczych mężczyzna w nocy z 18 na 19 maja 2020 roku upił nastolatkę, a następnie zgwałcił. Eugeniusz C. miał szarpać dziewczynę, bić ją po całym ciele oraz głowie. Obrażenia ciała pokrzywdzonej świadczyły o tym, że broniła się przed napastnikiem. Nad ranem nastolatka wróciła do domu w porwanych ubraniach, a jej matka złożyła zawiadomienie o gwałcie.

Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Zaprzeczył, że nakłaniał małoletnią dziewczynę do picia alkoholu i że odbył z nią stosunek wbrew jej woli.

Wyrok jest nieprawomocny. 2 lata 8 miesięcy pozbawienia wolności

Jak podaje portal Echo Dnia, Eugeniusz C. nie był obecny we wtorek 7 czerwca na ogłoszeniu wyroku. Reprezentował go pełnomocnik.

Sąd Rejonowy w Radomiu skazał mężczyznę z artykułu 197. paragrafu 1. Kodeksu karnego, ("kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12"), art. 157. paragrafu 2. ("kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2") oraz art. 208. ("kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".

Łączna kara wyniosła 2 lata 8 miesięcy pozbawienia wolności. Skazany nieprawomocnym wyrokiem ma zapłacić 50 tysięcy złotych oskarżycielce posiłkowej tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Zasądzono też ponad 13 tysięcy złotych opłat sądowych. Uzasadnienie wyroku było utajnione.

