"Nie wolno ograniczać się do lekcji religii w szkole". Episkopat chce rozwijać katechezy w parafiach

Katecheza, synod o synodalności, kończący się Rok Rodziny Amoris laetitia oraz 25. rocznica wizyty św. Jana Pawła II w Zakopanem - to główne tematy 392. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w poniedziałek i wtorek w Zakopanem.

- Wszyscy jesteśmy świadomi intensywnych wyzwań, jakie stoją przed katechizacją w Polsce. Mamy bardzo intensywne przemiany kulturowe, społeczne, religijne. To rodzi różnorodne trudności i kryzysy wiary u ludzi. Mamy też kryzys wiary w rodzinie, są bardzo znaczące, ważne wyzwania internetu, nowe przestrzenie komunikacyjne. To wszystko sprawia, że zmienia się mentalność ludzi, spojrzenie na życie - mówił na wtorkowej konferencji prasowej biskup Wojciech Osial, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego.

Jak dodał duchowny, "dodatkowo ostatnie lata była pandemia, która też wywarła swoje piętno na postawach religijnych". - Mamy też braci Ukraińców, na których jesteśmy otwarci. Tych wyzwań jest rzeczywiście bardzo dużo i one pytają nas, w jaki sposób chcemy reagować na płaszczyźnie wychowania do wiary - stwierdził biskup.

Według przewodniczącego "nie wolno ograniczać się do lekcji religii w szkole, ponieważ prawdziwe i najgłębsze wychowanie w wierze dokonuje się w środowisku wiary, jakim jest parafia". Zaznaczył, że ważny jest "mocny akcent na ożywienie działań katechetycznych w parafii".

- Tylko w parafii jest możliwe wejście w głębszą relację z panem Bogiem i parafia daje takie dwa ważne wymiary, jakim jest wspólnota i modlitwa, czy liturgia. Tego w szkole oczywiście nie ma, dlatego apel o ożywienie działań katechetycznych przy parafii - dodał.

Bp Osial: Katecheza parafialna nie oznacza rezygnacji z lekcji religii

- My podejmujemy takie działania, mamy przygotowanie katechetyczne dzieci przed pierwszą komunią świętą, młodzieży przed bierzmowaniem, ale to wciąż wymaga przemyślanych, mądrych działań, żeby wszystko mogło przynosić owoce. Myśląc o katechezie przy parafii, stajemy przed problemem przede wszystkim katechistów, musimy myśleć o tym, by przygotować ludzi do posługiwania w parafii, którzy będą formować dzieci, młodzież, czy też i dorosłych do sakramentów - wyjaśniał bp Osial.

Biskup zaapelował też do diecezji o zakładanie szkół dla katechistów.

- Nowe kierunki dla katechizacji w Polsce będą główną treścią nowego dyrektorium katechetycznego, o jakim myślimy, ponieważ to obecne ma już ponad 20 lat. Został już powołany zespół redakcyjny, który będzie przygotowywał nowe dyrektorium - zapowiedział.

Duchowny podkreślił, że "skupienie się na katechezie parafialnej nie oznacza w żaden sposób rezygnacji z lekcji religii w szkole". - Są to dwie rzeczywistości komplementarne, które się uzupełniają i jedna potrzebuje drugiej - zaznaczył.

***

