Pogoda. IMGW wydał alerty przed burzami z gradem. Apogeum w czwartek

Pogoda w środę 8 czerwca zapowiada się ciepło, ale deszczowo. "Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. Opady deszczu i burze, możliwy grad. Lokalnie spadnie do 35 mm deszczu. W strefie nadmorskiej możliwa mgła. Na termometrach przeważnie od 20 st. C do 29 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 75 km/h" - zapowiadał w środę rano Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Twitterze.

Pogoda. IMGW ostrzega przed burzami z gradem. Wiatr do 75 km/h

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Niebezpiecznych zjawisk możemy spodziewać się przede wszystkim we wschodniej i południowej części Polski. Alerty obowiązują w województwach:

podlaskim,

mazowieckim (oprócz powiatów zachodnich),

łódzkim (oprócz powiatów zachodnich),

świętokrzyskim,

lubelskim,

podkarpackim,

małopolskim,

śląskim.

W wymienionych regionach prognozuje się burze z opadami deszczu, które miejscami będą silne i wyniosą od 20 do 35 mm. Możliwy też grad. Ponadto w czasie burz powieje silniejszy wiatr z porywami do nawet 75 kilometrów na godzinę.

Pogoda. Kolejne dni również z burzami. W czwartek niebezpiecznie w niemal całej Polsce

Z prognoz wynika, że w najbliższych dniach w Polsce codziennie występować będą burze i taka sytuacja utrzyma się co najmniej do piątku. W weekend również może popadać, choć sobota zapowiada się spokojniej. Wszystko wskazuje na to, że najintensywniejsze zjawiska wystąpią w czwartek.

Pogoda na dziś - środa 8 czerwca. Ciepło, ale wciąż deszczowo

IMGW planuje wydać ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia przed burzami z gradem w województwie warmińsko-mazurskim. Z kolei alerty pierwszego stopnia mogą obowiązywać w województwach:

Burze w najbliższym czasie to efekt pofalowanego frontu atmosferycznego, pod którego wpływem będzie Polska. Dzieli on kraj na dwie strefy - chłodniejszy zachód i cieplejszy wschód. To właśnie na wschodzie i w centrum burze będą najsilniejsze. Mogą one wystąpić również na zachodzie, ale będą to zjawiska zdecydowanie spokojniejsze.

