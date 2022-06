Protest Młodzieży Wszechpolskiej pod kinem Muranów. "Za grzechy przeciwko czystości"

Post Pxrn Film Festival Warsaw jest pierwszą tego typu imprezą filmową w Polsce. Jak piszą organizatorzy, "to niezależna inicjatywa artystyczna, która próbuje dać wsparcie i odwagę wszystkim tym, którzy nie godzą się na to, co politycy i kościół mają obecnie do zaoferowania".

W ramach festiwalu od 7 do 12 czerwca 2022 r. zostanie pokazanych prawie 300, przede wszystkim krótko i średniometrażowych, filmów z całego świata, pogrupowanych w 45 bloków tematycznych. Wstęp na wydarzenie mają tylko osoby powyżej 18. roku życia.

Młodzież Wszechpolska protestowała przeciwko "obscenicznym treściom"

Festiwal wzbudził sprzeciw nacjonalistycznej organizacji Młodzież Wszechpolska, która przeprowadziła protest pod hasłem "Stop obscenie!". Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami na znak protestu przed Kinem Muranów odbyła się zbiorowa modlitwa. Na miejscu pojawiło się około 70 osób.

Jak podaje Onet, na wstępie organizatorzy wtorkowego zgromadzenia modlitewnego odnieśli się do słów św. Faustyny i fragmentów Biblii i wydarzeń spod Jerycha. Następnie zaczęto się modlić.

"Warszawskie Kino Muranów organizuje skandaliczny festiwal filmów pornograficznych. Nie zgadzamy się na wulgarne i obsceniczne treści w miejscu publicznym! Spotkajmy się 7 czerwca o 19:30 przed Kinem Muranów na modlitwie o przebłaganie za publiczne grzechy przeciwko czystości" - napisali przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej w mediach społecznościowych.

Także Centrum Życia i Rodziny podjęło interwencję w tej sprawie i wystosowało list otwarty do ministra kultury Piotra Glińskiego. CŻiR domaga się odebrania dofinansowania firmie Gutek Film.

"Apelujemy do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o interwencję w celu odwołania festiwalu oraz o wstrzymanie finansowania Kina Muranów i firmy Gutek Film, mocno powiązanej z odpowiedzialnymi za jego organizację" - piszą autorzy petycji.

W ich ocenie na festiwalu w kinie Muranów będą pokazywane filmy, których celem jest "krytyka porządku społeczno-kulturowego przy pomocy współczesnej i etycznej pornografii rozumianej jako jedna z dziedzin sztuki wizualnej".