Edward Miszczak o TVN: "największa przygoda zawodowego życia". Jak wyglądała jego kariera?

Edward Miszczak zarządzał jedną z największych stacji komercyjnych w kraju od 25 lat. Firma Discovery, która jest właścicielem stacji TVN, do tej pory dementowała doniesienia, dotyczące odejścia Miszczaka. Teraz ta informacja jest już potwierdzona. Informację podał jako pierwszy serwis Press.pl. Z kolei Gazeta.pl dotarła do treści wiadomości wysłanej do pracowników stacji. Wskazano w niej: "Edward Miszczak zdecydował o odejściu z firmy. Rozmawialiśmy z Edwardem od pewnego czasu na temat zmiany w naszej organizacji, jesteśmy więc do niej bardzo dobrze przygotowani. W tym miejscu chcę podziękować Edwardowi za jego 25-letni wkład w rozwój TVN".



Później do odejścia odniósł się sam Miszczak.

W wydanym oświadczeniu przekazał:

25 lat w telewizji to cała epoka, a TVN było największą przygodą mojego zawodowego życia. Robiliśmy tu razem rzeczy, które wielu wydawały się niemożliwe, a nam wychodziły. TVN wyznaczał i wyznacza trendy. Zostawiam tu fantastyczny zespół, który towarzyszył mi w tej drodze. Ponadto Kasia Kieli i wszyscy odpowiedzialni za rozwój TVN każdego dnia udowadniają, że można robić telewizję, którą widzowie kochają i która po prostu jest najlepsza.

Co prawda jeszcze nie żegnam się z firmą, ale już dziś bardzo chciałbym podziękować za tę wyjątkową podróż. W życiu każdego przychodzi taki moment, że mimo sukcesów odczuwa się potrzebę zmiany. Dlatego podjąłem decyzję o odejściu, ale ludzie i to wyjątkowe miejsce zawsze będą w moim sercu.

Edward Miszczak odchodzi z TVN. Jak rozpoczął swoją karierę?

Zanim Edward Miszczak stał się znanym dziennikarzem oraz dyrektorem programowym TVN-u, przeszedł długą drogę. Jest absolwentem technikum elektrycznego w Krośnie, ukończył historię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Swoją przygodę z dziennikarstwem rozpoczął w rozgłośni Polskiego Radia w Krakowie w dziale sportowym. Prowadził tam audycję "Czwartek medyczny" i odpowiadał za reportaże o tematyce historycznej. Prowadził też programy w radiowej Trójce.

W 1989 r. Miszczak pracował w Radiu Kraków, gdzie realizował spoty wyborcze Komitetu Wyborczego "Solidarność". Współtworzył także radio RMF FM, w którym objął funkcję dyrektora anteny oraz wiceprezesa.

Edward Miszczak dołączył do TVN w 1997 roku

Edward Miszczak zdecydował się współtworzyć TVN za namową Mariusza Waltera, który tworzył nową sieć telewizyjną. Rok później został jej dyrektorem programowym. Pełnił tam również funkcję wiceprezesa zarządu spółki akcyjnej TVN. Prowadził w tym czasie też programy: "Urzekła mnie twoja historia", "Cela nr" oraz "Cela". To on wypromował wiele znanych dziś w Polsce osobistości, takich jak: Hubert Urbański, Maga Mołek czy Małgorzata Rozenek-Majdan.

W życiu prywatnym Miszczak doczekał się dwóch synów Szczepana i Szymona. Po śmierci żony Małgorzaty związał się z aktorką Anną Cieślak.