Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia, do którego doszło we wtorek w okolicach Broszowic w woj. dolnośląskim. Przyczepa ciężarówki zawadziła o bus przewożący uczniów jednej ze szkół podstawowych. Dziewięcioro dzieci trafiło do szpitala.

3 Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich Otwórz galerię Na Gazeta.pl