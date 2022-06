Jak podaje RMF FM, mężczyzna był przesłuchiwany jeszcze we wtorek. 42-latek został zatrzymany bezpośrednio po ataku na pracownika ochrony PKN Orlen w Płocku. Podejrzany zaatakował swoją ofiarę, zadając jej kilka ciosów nożem w plecy, udo i klatkę piersiową. Poszkodowany trafił do szpitala w stanie ciężkim, jednak jego stan jest już stabilny. "Zaatakowany dzisiaj pracownik ORLEN Ochrona jest w stabilnym stanie i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Otoczyliśmy go niezbędną opieką" - przekazał 7 czerwca po południu Daniel Obajtek.

REKLAMA

Płock. Nożownik zaatakował ochroniarza przed PKN Orlen

Płock. Atak nożownika przed PKN Orlen. Nowe ustalenia na temat sprawcy

Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie postawiono mu jeden zarzut. Dotyczy on usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - wyjaśniła dziennikarzom Małgorzata Orkwiszewska. Niedługo później udostępniono nowe informacje.

- Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu. Złożył wyjaśnienia w tej sprawie. Wynika z nich, że motywem jego działania był uraz związany z utratą pracy w Orlenie - dodała Orkwiszewska.

Prokuratorka potwierdziła również wcześniejsze nieoficjalne ustalenia, zgodnie z którymi zatrzymany to 42-letni mieszkaniec Płocka. W trakcie ataku i zatrzymania mężczyzna zachowywał się nieracjonalnie. Mówił funkcjonariuszom, że jest żołnierzem służb specjalnych i wykonuje rozkaz. Orkwiszewska dodała, że według aktualnych ustaleń mężczyzna "leczył się psychiatrycznie".

Sasin i Obajtek z jedną narracją po ataku nożownika: "hejt na Orlen"

Wiadomo, że nożownik w momencie ataku był trzeźwy. Dodatkowo pobrano od niego krew do badań na zawartość środków odurzających w organizmie. Policjanci przeszukali też samochód mężczyzny. Znaleziono w nim atrapę broni i petardy hukowe. Całe zdarzenie zostało nagrane przez kamery monitoringu zamontowane wokół budynku PKN Orlen.

Wcześniej Jacek Sasin i Daniel Obajtek sugerowali, że powodem ataku nożownika może być "hejt na Orlen" i "kampania nienawiści". Sasin obwiniał też opozycję i apelował do niej słowami: "opamiętajcie się"