Strażnicy miejscy z Czechowic-Dziedzic na Śląsku zostali zaalarmowani w niedzielę 5 czerwca przez mieszkańców, że na drodze we wsi Ligota znajduje się niezidentyfikowana ciecz. Po oględzinach okazało się, że była to rtęć.

Obecna na miejscu jednostka chemiczna zutylizowała groźną substancję, jednak na tym sprawa się nie zakończyła. Mieszkańcy przekazali bowiem, że dzień wcześniej w tym miejscu bawiła się dziewczynka na hulajnodze. Świadkowie zauważyli, że zbierała coś do słoika i zabrała go ze sobą. Ta informacja zaniepokoiła funkcjonariuszy, którzy rozpoczęli poszukiwania dziecka.



Czechowice-Dziedzice. Strażacy usunęli rtęć, poszukiwania dziecka trwały

W poniedziałek 6 czerwca w mediach społecznościowych straży miejskiej pojawił się wpis, informujący, że rtęć została usunięta z ulicy Zacisznej w Ligocie.

Po zutylizowaniu substancji straż miejska w Czechowicach-Dziedzicach zamieściła informację, że poszukiwana jet dziewczynka, która zbierała do słoika rtęć z jednej z ulic.

Czechowice-Dziedzice. Znaleziono dziewczynkę która zbierała rtęć do słoika

Mundurowi rozmawiali z mieszkańcami, byli w szkole oraz w przedszkolu w Ligocie. Poproszono, aby dyrekcja placówki zapytała dzieci i rodziców o wydarzenie dotyczące ulicy Zacisznej. We wtorek 7 czerwca Sławomir Walczak, komendant czechowickiej straży miejskiej poinformował, że udało się dotrzeć do dziecka.

Dziewczynka ma około 10 lat i jest z innej miejscowości. Rodzice byli już z nią u lekarza, dziecku nic się nie stało. Resztę rtęci, która była w posiadaniu dziecka, zabezpieczono i zabrano.

Jak rtęć wpływa na organizm człowieka?

Rtęć jest bardzo szkodliwa dla organizmu człowieka. Podczas wdychania oparów rtęci może dojść do uszkodzenia mózgu i nerek. Zatrucie rtęcią objawia się bólem głowy, niewydolnością oddechową oraz wymiotami z krwią. Przewlekłe zatrucie prowadzi do rozległych stanów zapalnych w jamie ustnej, bezsenności oraz pogorszenia pamięci. Większe powikłania niesie za sobą zakażenie metylortęcią, powstałą na skutek kontaktu rtęci z wodą i poddana działaniu bakterii. Wskutek zakażenia odczuwalne są zaburzenia równowagi, zanik czucia skórnego, zanik mowy czy słuchu.

Co zrobić w przypadku kontaktu z rtęcią?

Należy jak najszybciej zebrać krople rtęci do szczelnego pojemnika. Najlepiej zrobić to przy pomocy rękawiczek, kartki papieru czy zakraplacza. Nie należy używać środków czystości, ponieważ wchodząc w reakcje z rtęcią, tworzą się niebezpieczne dla zdrowia, lotne związki chemiczne. Nie należy używać też miotły lub odkurzacza, ponieważ wtedy krople stają się mniejsze i trudne do zebrania. Prowadzi to również do powiększenia powierzchni parowania rtęci. Po zebraniu substancji należy ją zamknąć wraz z użytymi przyrządami do jej zebrania, a następnie zanieść do utylizacji. Pamiętajmy, że za wyrzucanie termometrów z rtęcią do kosza grozi grzywna w wysokości 5 tys. złotych.