Nowe święto państwowe. Andrzej Duda podpisał ustawę. "To święto ustanawiane jest dla kolejnych pokoleń"

Andrzej Duda ustawę podpisał we wtorek w Akademii Muzycznej w Katowicach. To właśnie tam znajdowała się pierwsza siedziba Sejmu Śląskiego. Nowe Święto będzie obchodzone 20 czerwca. Ma upamiętniać trzy zrywy z lat 1919-1921 i uczcić ich bohaterskich uczestników, którzy "wywalczyli przyłączenie części Górnego Śląska do odrodzonej Rzeczypospolitej".

- Nie byłoby tej wielkości i postępu w II Rzeczypospolitej, gdyby nie było możliwości, które dawał Górny Śląsk i jego zasoby oraz wielcy patrioci, którzy dla Polski pracowali - mówił Andrzej Duda.

Prezydent Andrzej Duda zwrócił się z apelem do przedstawicieli władz regionalnych ze Śląska i Opolszczyzny "o to, by ustanowić dzień, który będzie upamiętnieniem powstań śląskich i oddaniem hołdu wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że przed 100 laty Śląsk w swej części - Górnego Śląska - wrócił do macierzy".

2 maja ustawę przyjął Sejm. 18 maja za ustanowieniem Narodowego Dnia Powstań Śląskich opowiedział się Senat.

- To święto ustanawiane jest dla kolejnych pokoleń, by zawsze pamiętały jaką cenę trzeba zapłacić, by Polska była Polską - zaznaczył prezydent.

Narodowy Dzień Powstań Śląskich. Czy 20 czerwca to dzień wolny od pracy?

W Polsce obchodzimy 13 świąt, które są dniami ustawowo wolnymi od pracy i szkoły, ale tylko trzy z nich są świętami państwowymi: Święto Pracy - 1 maja; Święto Konstytucji 3 Maja oraz Święto Niepodległości - 11 listopada. Narodowy Dzień Powstań Śląskich do nich nie dołączy. Podobnie jest z uchwalonym na 27 grudnia Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

- Trudno byłoby w Sejmie forsować kolejny dzień wolny od pracy, zresztą nie sądzę, by Wielkopolanie o tym myśleli: jak powiedziałem w czasie spotkania z samorządowcami, nawet bym nie pomyślał, że pracowici i zorganizowani Wielkopolanie przy okazji święta państwowego domagaliby się dnia wolnego - wyjaśniał Andrzej Duda we wrześniu ubiegłego roku.